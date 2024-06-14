抗議總統「休克療法」救經濟 阿根廷示威者焚車丟石

阿根廷國會參議院12日通過總統米雷伊的經濟改革法案，國會外聚集不滿的抗議民眾，投擲汽油彈和石塊，縱火燒車，與警方爆發激烈衝突。（美聯社）

素有「阿根廷川普」之稱的新任阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）所提備受爭議經濟改革方案12日試圖在國會闖關，警方和示威群眾在場外的激烈衝突持續一整天。這項法案於深夜以微弱優勢在參議院 表決中初步過關。

中央社引述法新社報導，阿根廷參議員 12日就米雷伊所提範圍廣泛的自由化改革方案（俗稱「休克療法」）展開長達數小時激辯。與此同時，在國會外，安全部隊則用催淚瓦斯和水砲對付示威群眾。

改革方案於深夜「大致上」獲參議院批准，意味米雷伊這項重大改革朝跨過終點線邁進一步。

另據路透報導，表決結果，參議院對這項法案的反對和支持度平分秋色，擔任議長的副總統維拉魯爾（Victoria Villarruel）投下決定票，才打破36票同意對36票反對的僵局而通過法案。

這項法案經過馬拉松式的辯論後表決通過，參議員現在正對方案內容進行逐條表決。這項經改方案旨在透過國有企業民營化和為企業提供獎勵措施等方式促進投資。

當阿根廷議員就米雷伊提出的一系列自由化改革進行辯論時，國會外的示威演變成暴力，兩輛汽車被縱火焚燒。數以百計安全部隊成員在國會外面發射催淚瓦斯和高壓水柱，驅離抗議經濟改革提案的示威群眾。

當抗議者試圖繞過國會前的圍欄時，第一次衝突爆發，示威者朝著對他們發射胡椒噴霧的員警丟擲石塊。

衛生部指出，包括五位議員在內，共七人被辣椒水噴到後在醫院接受治療。其他數十人在現場接受醫療救護。安全部發言人表示，至少10人被捕，9名員警受傷。

總統辦公室在社群媒體X譴責「恐怖組織，使用棍棒、石頭甚至手榴彈試圖發動政變」。

據悉，這項由米雷伊發起的經濟改革法案共238條條文，預計當地時間13日將於參議院逐條審查完畢，但仍需經過眾議院審核才有可能施行。改革內容包括將多個國營企業私有化、去管制化、大幅削減公共服務及政府雇員、解除租金 上限同時限制部分物價等。