IEP：全球和平指數 冰島居首 葉門1主因墊底

2024年全球和平指數顯示，全球最和平的國家由冰島排名第一；圖為冰島首都雷克雅維克市中心的鳥瞰圖。（圖／123RF）

澳洲 智庫經濟與和平研究所近日發布的2024年全球和平指數顯示，全球最和平的國家是冰島 ，敬陪末座的是葉門。在以色列和哈瑪斯、俄羅斯和烏克蘭 戰爭持續之際，2023年有97個國家和平狀況惡化。目前全球有56場衝突，是二戰以來最多的衝突數，有92個國家捲入境外衝突，這是自「全球和平指數GPI」發布以來的最高值。

總部位在澳洲的經濟與和平研究所（Institute for Economics and Peace, IEP）每年依據23項和平指標，對全球163個國家與地區進行排名，2023年有65國和平程度有所改善。

自十多年前開始發布全球和平指數（Global Peace Index，GPI）以來，有97國和平狀況惡化，其程度超過以往任何一年。報告指出，最和平國家與最不和平國家之間的差距「比以往任何時候都更大」。

根據報告，加薩衝突和正在進行的俄烏戰爭是全球和平狀況惡化的「主要驅動因素」，去年有16萬2000人死於衝突。目前有56場衝突，也是二戰結束以來最多的紀錄；此外，有1.1億人因暴力衝突而淪為難民或境內流離失所者。

全球和平指數旨在對是否存在暴力或對暴力的恐懼進行評估，包括內部和外部衝突造成的死亡人數，這是對政治不穩定的定性評估，以及軍事開支占國內生產毛額（GDP）的比率。每個國家的每項指標評分為1到5分，分數愈低，和平程度愈高。

冰島以總分1.112連續第二年位居榜首，葉門排名163墊底，多年來葉門一直在應對政府與伊朗支持的叛軍青年運動（Houthi）之間的衝突。蘇丹、南蘇丹、阿富汗、烏克蘭、俄羅斯和以色列排名在倒數十名之內。

今年榜上最和平的國家前五名依序為冰島、愛爾蘭、奧地利、紐西蘭、新加坡。而最不和平的國家依序為葉門（163）、蘇丹（162）、南蘇丹（161）、阿富汗（160）、烏克蘭（159）。

亞太地區的排名中，紐西蘭排名最高（4）、之後依序為新加坡（5）、馬來西亞（10）、日本（17）、澳洲（19）、越南（41）、台灣（43）、蒙古（45）、南韓（46）、印尼（48）。中國大陸全球排名為第89，亞太排名第15，亞太地區排名最後的是北韓（152）。