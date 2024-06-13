我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

反對堵車費暫停 紐約市主計長槓上州長 考慮提告

租房仲介費房東埋單？雙方針鋒相對

自民黨重返執政以來新低點 岸田文雄內閣支持率跌至16.4％

中央社／東京13日綜合外電報導
日本時事通信社公布最新民調顯示，首相岸田文雄（圖）內閣支持率跌至16.4%，再寫自民黨從2012年重返執政以來新低紀錄。 （路透）
日本時事通信社公布最新民調顯示，首相岸田文雄（圖）內閣支持率跌至16.4%，再寫自民黨從2012年重返執政以來新低紀錄。 （路透）

日本時事通信社今天公布最新民調顯示，首相岸田文雄內閣支持率跌至16.4%，再寫自民黨從2012年重返執政以來新低紀錄。

時事通信社6月7日到10日針對全日本18歲以上的2000人為對象，以個別面談方式進行民調，有效回收率為62.1%。

民調顯示，岸田內閣支持率比5月調查下滑2.3個百分點，跌至16.4%，是自民黨從2012年重返執政以來的新低點，可以看出面對自民黨內派閥「小金庫」事件，儘管岸田內閣致力提出政治資金規正法（類似台灣的政治獻金法）修法等對策，但仍無法有效拉抬支持率。

岸田內閣不支持率也上升1.4個百分點，來到57%；另有26.7%的受訪者並未表態。

有關自民黨與公明黨及日本維新會達成修法共識，日前在眾議院全體會議上通過政治資金規正法修正草案，合計有超過7成受訪者不太給予正面評價或完全不給予正面評價。

至於政黨支持率部分，自民黨獲得16.4%受訪者支持居冠，最大在野黨立憲民主黨的支持率為4.4%，其他在野黨支持率都不到4%；反觀無政黨傾向的受訪者則高達66.8%。

民調 日本 岸田文雄

上一則

G7商定用俄羅斯遭凍結資產援助烏克蘭 預計年底前開始撥付

下一則

加拿大國防部：擬向烏克蘭運送2000枚火箭及武器

延伸閱讀

黃仁勳旋風 訪日必吃這間拉麵 店長稱客人變多了

黃仁勳旋風 訪日必吃這間拉麵 店長稱客人變多了
NHK民調：岸田文雄支持率跌至新低 恐影響黨魁選舉

NHK民調：岸田文雄支持率跌至新低 恐影響黨魁選舉
不只黨內現雜音 岸田文雄政府再挨批 日最大在野黨喊「盡早解散眾院」

不只黨內現雜音 岸田文雄政府再挨批 日最大在野黨喊「盡早解散眾院」
岸田文雄恐被逼宮？日本自民黨地方選戰連敗 黨內出現「雜音」

岸田文雄恐被逼宮？日本自民黨地方選戰連敗 黨內出現「雜音」

熱門新聞

一名中國男子上前與鋼琴家卡瓦納交涉。(擷自YouTube@Dr K Boogie Woogie)

倫敦車站中國人再嗆鋼琴家？結局大翻轉 握手大笑收場

2024-06-06 16:56
近期輝達（NVIDIA）股價屢創新高，市值更一度追過蘋果，引發不少話題。(記者曾吉松／攝影)

10年前砸9000多美元買輝達今飆漲280倍 他狂謝NVDA

2024-06-08 18:35
一部卡達航空客機於直逼華氏100度的氣溫下，讓乘客在冷氣故障的機艙內等了三個多小時，眾人汗流浹背，有人熱到暈厥。(擷自X@New York Post)

100℉高溫沒冷氣 卡達航空乘客熱到脫光 還有人暈倒

2024-06-11 16:30
英國知名電視主持人暨健康生活倡議者莫茲里的遺體在希臘尋獲。(歐新社)

倡52斷食法走紅 英國名主持人遊希臘 陳屍山坡

2024-06-09 11:58
加拿大航空一架客機周三晚起飛後不久引擎著火。(截取自X)

空中驚魂 加拿大航空客機起飛後引擎著火 急降落

2024-06-07 15:41
從加薩獲救的以色列人質梅爾(右)，與家人相擁哭泣。(路透)

來不及重逢…以色列被救人質父親 在愛子抵國前斷氣

2024-06-09 12:26

超人氣

更多 >
這5種車款 貶值率驚人

這5種車款 貶值率驚人
加拿大好市多推出新款熟食套餐 美國人眼紅：我們也要

加拿大好市多推出新款熟食套餐 美國人眼紅：我們也要
德州一家六口在餐廳只吃28美元 給的小費讓服務生樂開懷

德州一家六口在餐廳只吃28美元 給的小費讓服務生樂開懷
矽谷科技業去年薪資下跌15% 有人「洗澡不敢洗太久，盡量少用電」

矽谷科技業去年薪資下跌15% 有人「洗澡不敢洗太久，盡量少用電」
她暗中做2個遠距工作年賺25萬 為何18個月後放棄？

她暗中做2個遠距工作年賺25萬 為何18個月後放棄？