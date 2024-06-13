哈瑪斯懲罰人質手段曝 高溫逼蓋毯子、只能用英語氣音說話

獲救人質柯茲洛夫家屬受訪曝光哈瑪斯懲罰手段。圖為柯茲洛夫（中）獲救後在國防軍護送下返回以色列。（路透）

美國有線電視新聞網（CNN）報導，以色列 國防軍8日在兩處地點分別救出共4名人質，其中一名獲救俄羅斯人柯茲洛夫（Andrey Kozlov）家屬曝光哈瑪斯 「懲罰」手段，包括高溫 下逼迫蓋毯子，不准使用希伯來語，並謊稱以色列希望人質死光，一開始柯茲洛夫還以為特種兵是來殺人滅口的。

27歲俄羅斯籍柯茲洛夫約2年前搬到以色列，去年10月7日在超新星音樂節當警衛，遭遇哈瑪斯突襲被俘擄。

柯茲洛夫的家屬接受CNN訪問透露，他和另外2名人質被俘期間遭受各種生理和心理虐待。

柯茲洛夫父親米凱爾（Mikhail Kozlov）說，哈瑪斯武裝份子對人質謊稱「以色列希望殺光所有人質」，因為「他們是以色列的包袱」。一開始特種部隊破門營救時，柯茲洛夫「以為國防軍是來滅口的」，花了一點時間才確認自己真的獲救。

米凱爾還說，人質的任何舉動都有可能被懲罰，包括曾經在高溫下被逼迫蓋毯子因而脫水。

柯茲洛夫的兄弟迪米崔（Dmitry Kozlov）說，哈瑪斯盡可能不在人質身上留下痕跡，「可是他們會想辦法懲罰」，而且很常是因為小事，比如不能說希伯來語，必須用氣音而且是英文說話。

目前尚有116名人質在加薩，另有41名人質罹難。

此外，負責治療4名人質的醫師佩薩荷（Itai Pessach）透露，他們「幾乎每天都被毆打」，時刻承受生理和心理虐待，包括不穩定供食、缺乏醫療照顧、限縮空間、不見天日等，超乎常人所想，「對他們的健康留下嚴重影響」。