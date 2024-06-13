東京都知事小池拚第3任 台裔蓮舫是勁敵

現任知事小池百合子12日宣布參選本屆東京都知事選舉，力爭第3次當選。（美聯社）

日本 東京都知事選舉將於七月七日投開票，現任知事小池百合子十二日表態參選，期待三連任，預計獲得執政聯盟自民、公明兩黨與地區政黨的支持。另一方面，台裔的立憲民主黨參議員 蓮舫為爭取更多選民支持，十二日提出退黨申請，將以無黨籍身分參選東京都知事。

日本放送協會報導，小池出席東京都議會例行會最後一天的會議時表示，擔任東京都知事二任八年，與新冠疫情對抗、舉辦東京奧運暨帕運等，全神貫注地持續致力於名留歷史的東京都政，在各領域，確實為東京帶來了變化。

小池說：「少子高齡化、人口減少、自然災害等，需要一同努力的課題仍堆積如山，為了東京都民著想，我希望能把東京變得更好，抱持這樣的決心，決定出馬參選東京都知事。」

中央社報導，小池生於日本兵庫縣，現年七十一歲，曾擔任民營電視台的新聞主播等，一九九二年參議院選舉時，她以日本新黨黨籍出馬參選，當選參議員。後來，她轉戰眾議院選舉，曾擔任八屆眾議員，在東京都前知事舛添要一辭職後，她二○一六年出馬參選東京都知事，首度當選。

現年五十六歲的立憲民主黨參議員蓮舫五月二十七日已表態參選東京都知事，並提出「反自民政治、非小池都政」的口號，獲立憲民主黨及共產黨等在野黨相挺。

日本富士電視台報導，蓮舫為了爭取更多選民支持，不希望受限於黨派，將以無黨籍身分參選東京都知事，她十二日向原本所屬的最大在野黨立憲民主黨提出退黨申請，並向媒體表示：「我是挑戰者，所以我會一邊學習現任（東京都知事）者那樣的悠哉與強勢，一邊挑戰。」

蓮舫預定下周將會公布選舉政見，目前她仍然維持參議員的身分，本月二十日東京都知事選舉公告日，她正式成為候選人時，參議員身分自動消失。