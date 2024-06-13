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受困125度烤箱機艙...波音客機起飛前冷氣故障 機師想照飛釀恐慌

編譯盧思綸／即時報導
土耳其MGA航空6日一架波音客機起飛前空調故障，大批乘客被困高溫機艙。(美聯社)
土耳其MGA航空6日一架波音客機起飛前空調故障，大批乘客被困高溫機艙。(美聯社)

每日郵報報導，土耳其MGA航空（Mavi Gok Airlines）6日一架波音客機起飛前空調故障，大批乘客被困華氏125度高溫機艙，飛機依然朝跑道前進，機組人員繼續做飛行準備，一名醫師乘客急呼「小孩可能會熱死」，最終機師才決定掉頭返回航站。

MGA航空一架波音737-800客機，班次4M413，6日原訂從土耳其飛往德國，不過空調在起飛前故障，機艙溫度飆升到華氏125度高溫，而且停在停機坪將近1小時導致溫度更高。

德國乘客詹森（Dominik Janssen）回憶，當時登機馬上察覺不對勁，妻子不斷為5個月大嬰兒搧風安撫，「可是機上孩子的聲音愈來愈大，每個人的水都喝完了」，還有其他家長擔心小孩可能熱死，全員陷入恐慌。

其他乘客透露，機組人員幾乎沒有提供協助，一直在為飛行做準備，同時飛機還朝著跑道前進。

隨後一名說土耳其語的醫師警告機組人員，「如果現在起飛，這些小孩子撐不下去」，最終機師才決定掉頭返回航站。

不過返回後，機組人員依舊漠視乘客需求，甚至後續也沒有提供任何幫助，連個水都沒給。

事後航空公司僅簡短回覆，乘客和機組人員是公司最高原則，未來將和有關單位合作防範類似情況再度發生。

土耳其 高溫 德國

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