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涉向北韓轉移資金 韓最大在野黨黨魁5度遭訴

編譯徐榆涵／綜合12日電
南韓最大在野黨共同民主黨黨魁李在明，涉嫌向北韓轉移資金及貪賄等，12日遭檢方起訴。（美聯社）
南韓最大在野黨共同民主黨黨魁李在明，涉嫌向北韓轉移資金及貪賄等，12日遭檢方起訴。（美聯社）

南韓最大在野黨共同民主黨黨魁李在明，涉嫌向北韓轉移資金及貪賄等，12日遭檢方起訴。朝鮮日報報導，此案加上已被起訴的案件，李在明將接受共計7起案件、11項罪名嫌疑的審判。

韓聯社報導，這是2022年5月尹錫悅政府上台後，檢方第五次起訴李在明。水原地方檢察廳刑事6部（部長檢察官為徐賢旭）於12日，以違反「外匯交易法」和「南北交流合作法」等罪名起訴李在明。

南韓檢方指控，即便北韓面臨國際經濟制裁，「黃海道智慧農場」補助一事幾乎不可能執行，但李在明在擔任京畿道知事期間，曾於2019年1月至該年4月，與京畿道負責和平事務的副知事李華永共謀犯罪，教唆雙鈴集團前會長金成泰（音譯）代墊向北韓支付「黃海道智慧農場」事業費用500萬美元。以及從2019年7月至2020年1月期間，要求雙鈴集團代付北韓要求的300萬美元，名目為李在明出訪北韓的費用，總計800萬美元。

檢方指出，李在明當時在未獲統一部長官批准的情況下，推進京畿道知事和經濟考察團訪朝項目，違反「南北交流合作法」；其指使金成泰代付的800萬美元，透過被列為金融制裁對象的統一戰線部部長流向北韓勞動黨，違反「外匯交易法」。

另一方面，雙鈴涉嫌不向海關當局申報，私下將外匯轉移到國外，也違反聯合國對北韓制裁。

對此，李在明全面否認檢方所指控的犯罪嫌疑，表示雙鈴集團向北韓匯款的事蹟和京畿道之間並無存在任何關係，而是雙鈴集團為了推動北韓相關事業，才會向北韓匯款。

李在明，是大韓民國進步派政治人物及律師，共同民主黨黨員、黨代表，現任韓國國會議員。曾任京畿道知事、京畿道城南市市長，2022年參與總統選舉落敗。2024年1月2日，李在明在釜山遭行刺，頸部被刀扎傷。

北韓 李在明 民主黨

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