存在急性中毒風險 丹麥召回南韓3款辣雞麵

丹麥政府下令召回3款南韓三養食品公司販售的辣雞麵泡麵，理由是「太辣」可能會導致「急性中毒」。（取材自臉書）

丹麥政府11日下令召回3款南韓 三養集團生產的辣雞麵泡麵，稱辣雞麵的辣椒素含量過高，消費者食用後可能存在急性中毒的風險。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，即將下架的三養辣雞麵口味分別是火辣雞肉湯麵、2倍辣火雞炒麵及3倍辣火雞炒麵。目前尚不清楚是否有發生任何具體事件促使丹麥當局採取行動。

丹麥獸醫和食品管理局指出，丹麥科技大學（DTU）食品研究所評估顯示，上述3款泡麵總辣椒素含量過高，可能過度刺激粘膜引發嘔吐、血壓上升等症狀，最嚴重可能危及生命，並特別警告這種過辣食品可能有害孩童健康，建議消費者將該產品退回購買商店或直接丟棄。

根據三養食品提供資料，以度量辣椒素含量的史高維爾指標（SHU）為準，三倍辣火雞麵的辣度約達1萬3,000，雙倍辣火雞麵則為6,000左右；在台灣市面上相當常見的農心辛拉麵辣度約為3,400左右，辣味辛拉麵的辣度則有7,500，與雙倍辣火雞麵差不多，但至今同樣未在海外市場遭下令召回。

韓媒每日經濟引述三養食品相關人士的報導，丹麥當局這次下令召回商品並非品質問題，而是因為辣度問題導致，「涉案商品目前出口世界各國販賣，但因這種原因遭召回也是第一次」，表示會在進一步了解丹麥相關法規後，採取應對措施。

辣火雞麵系列產品先前在挪威雖曾被召回，是因為通關文件疏漏所致，因「過辣」導致商品召回是第一次。

丹麥當局這次措施也在網路上引起一番討論，據BBC報導，部分嗜辣網友認為，丹麥人對辣度的接受度太低，「有些丹麥朋友光是在原味麵包上撒胡椒粉就被辣得受不了」，「丹麥人也不是第一次把辣味拉麵當作劇毒了」。

因刺激辣味累積知名度的辣火雞麵產品連續推出多種口味，在韓國及海外市場都擁有高人氣，也是三養食品外銷食品中占比最高品項，今年第1季在三養食品外銷品項中占比高達75%，較去年第1季增加10個百分點，是幫助三養食品在韓國拉麵業界收益超越強敵農心與不倒翁的最大功臣。