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G7峰會13日在義大利登場 聚焦援烏、加薩停火

編譯高詣軒／綜合報導
巴勒斯坦人11日聚集在加薩城北部，領取糧食援助。（新華社）
巴勒斯坦人11日聚集在加薩城北部，領取糧食援助。（新華社）

七大工業國集團（G7）13日至15日將於輪值主席國義大利舉行領袖峰會，焦點可能包括如何運用全球各地被凍結的俄羅斯資產來援助烏克蘭，以及集體展現對加薩停火的支持，並有機會對巴勒斯坦的未來提出明確承諾。此外，峰會也預料觸及北京對俄國的支持、印太緊張等議題。

義大利總理梅洛尼將於義國南部普利亞主辦第50屆G7峰會。華府智庫美國進步中心（CAP）指出，援烏為一大優先事項。美國近期通過約600億美元援烏案，但援助交付緩慢，讓俄軍得以取得2022年底以來最大進展。歐盟目前雖也有計畫，擬用俄國凍結資產每年約產生30億美元援烏資金，但這只能供應基輔每月財政需求一小部分。

俄國遭凍結資產近3000億美元，但德國、日本等部分G7國家考量法律問題和潛在市場後果，仍不願在其轄區內沒收這些資產。法國、義大利、歐洲央行等則擔心沒收這些資產可能減損市場對歐元的信心。

美國在近期G7財長會議提出折衷方案，欲利用俄國凍結資產孳息為擔保，提供基輔500億美元貸款。G7財長對美方計畫態度開放，但仍面臨若干挑戰，包括要由誰放貸、G7各國如何分擔風險、對未來利率的潛在影響等。最終協議將須在這次峰會獲得批准。CAP認為，峰會後的公報應納入該方案以展現團結援烏。

法新社報導，烏克蘭總統澤倫斯基13日也會參與俄烏戰爭相關討論，並將再度呼籲西方盟友增援。G7領袖並預計討論中國大陸支持俄軍疑慮，當前印太地區緊張也將納入議程，並將論及經濟安全，包括在綠色科技領域與大陸日增的貿易緊張。

中東安全則持續受到以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的衝突影響，因此G7領袖藉由峰會，表達支持美國總統拜登5月底公布的停火方案。該提案可望促成立即停止敵對行動、釋放人質、緩解加薩人道危機等，為永久終止衝突鋪路。G7領袖也可利用該峰會的時機，承諾巴勒斯坦未來的具體路徑，包括重申支持巴人建國。

CAP並指，G7也應討論如何改善戰亂、天災等導致的糧食問題，並為年底COP29氣候峰會奠基。

G7 俄國 烏克蘭 加蕯 以色列

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