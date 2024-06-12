馬拉威副總統墜機 10人全罹難 前第一夫人同機

在墜機現場可看到軍機斷成數截，馬拉威副總統及乘客無人生還。（取材自Ｘ平台）

馬拉威總統查奎拉（Lazarus Chakwera）11日證實，副總統齊里瑪（Saulos Chilima）在墜機事故中身亡；與他同機的另外9人全數罹難，包含前第一夫人穆魯齊（Patricia Shanil Muluzi）。查奎拉宣布11日為全國哀悼日。

馬拉威副總統齊里瑪在墜機事故中身亡。（路透）

據中時新聞網報導，齊里瑪和其他乘客當時正準備前往參加該國前任檢察總長的葬禮，根據航空交通官員的說法，由於天候導致能見度不佳，飛機無法在距離首都約322公里的姆祖祖（Mzuzu）機場降落，在接受航空管制建議返回首都里朗威（Lilongwe）後失聯。

法新社報導，查奎拉對全國發表演說時表示：「搜救團隊已經找到那架飛機…機體全毀且無人生還，機上所有乘客全因撞擊身亡。」

馬拉威軍方搜救團隊一名成員與法新社分享的照片顯示，軍方人員站在飛機殘骸附近一處多霧斜坡，殘骸上有這架馬拉威陸軍航空聯隊（Malawi Army Air Wing）多尼爾（Dornier）228-202K飛機的註冊編號。

51歲的齊里瑪在2014年首度當選副總統，頗富魅力又言語強硬的他在馬拉威廣受愛戴，在年輕人之間尤其受歡迎，但也頗具爭議。他在2022年擔任副總統第2任期時，因賄賂醜聞被控犯下貪汙罪且遭到逮捕，也因此失去權力。不過馬拉威法院上月撤銷對齊里瑪的控訴後，他便恢復了公職。

馬拉威前第一夫人夏尼爾．穆魯齊也搭乘了那架飛機，她的前夫是前總統穆魯齊（Bakili Muluzi），兩人在穆魯齊卸任後離異。