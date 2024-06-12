泰大象生出罕見龍鳳胎 突然抓狂攻擊小象

泰國母象產下罕見龍鳳胎，備受關注，大象通常每胎只會產下1頭小象。（取材自Ｘ平台）

泰國 的1隻母象日前誕下極為罕見的龍鳳胎後，突然抓狂攻擊小象，所幸保育員奮不顧身搶救，幼崽才未受傷害。大象通常每胎只會產下1頭小象，龍鳳胎可謂極為罕見。

法新社報導，在泰國首都曼谷以北阿育他耶市（Ayutthaya）的「阿育他耶皇家 象園」（Ayutthaya Elephant Palace & Royal Kraal），36歲的亞洲象「賈姆朱里」（Jamjuree）7日晚間先產下1隻重80公斤的小公象。

18分鐘後，賈姆朱里又生下另隻60公斤重的小母象，接著牠突然抓狂，並攻擊剛出世的幼崽。獸醫師拉德通塔雷（Lardthongtare Meepan）表示：「我們聽到有人大喊，又有1隻象寶寶要出生了！」

大象飼育員趕緊制止賈姆朱里攻擊牠親生的小象，還因此腳踝受傷。

非營利組織Elephant Stay主任芮迪（Michelle Reedy）表示：「母象攻擊親生小象，是因為牠從未生產過雙胞胎，這種情況真的非常罕見。」該組織可讓遊客在阿育他耶皇家象園騎乘並餵食大象，還可體驗幫大象洗澡。

芮迪告訴法新社，還好象夫立即採取行動保護幼崽，「以免母象弄死小象。」

現在賈姆朱里已接受自己產下的一對龍鳳胎，但因2隻小象體型較小，象園特地搭建1座平台，協助象媽媽哺育小象，同時另外利用注射器餵食象寶寶。

據慈善機構「拯救大象」（Save the Elephants），大象產下雙胞胎十分罕見，僅占所有出生大象總數的1%，而龍鳳胎更為稀有。

這對小象的父親是現年29歲的暹羅（Siam）。根據泰國當地習俗，2隻幼象將於7天後正式命名。