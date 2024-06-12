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30名北韓軍人「持鐵鍬」越界50公尺 南韓鳴槍驅趕

編譯盧思綸、高詣軒／綜合11日電
南韓重啟對北韓信心喊話，圖為一座疑為北韓喊話擴音器設施。（美聯社）
南韓重啟對北韓信心喊話，圖為一座疑為北韓喊話擴音器設施。（美聯社）

韓聯社報導，南韓合同參謀本部（聯參）11日證實，北韓軍隊9日曾「侵犯」兩韓邊界軍事分界線（MDL），南韓軍隊實施警告射擊，越界的北韓軍隨即撤退。

南韓軍方表示，北韓軍人9日中午12時30分在中部戰線軍事緩衝區（DMZ）進行作業時越過軍事分界線，南韓軍方喊話示警，並且實施警告射擊，「北韓軍立刻北返，此後並無其他特別動向」。

聯參表示，當時有大約20至30名北韓軍人越界約50公尺，他們手持鐵鍬，似乎是在緩衝區施工而誤闖，部分北韓軍有武裝。聯參發言人李誠俊11日在例行記者會表示，非軍事區目前草木茂盛，難以看清軍事分界線標記，北韓軍在沒有路的情況下撥開植被南下，南韓守軍在其接近軍事分界線之前就發現相關動向。

李誠俊表示，韓軍警告射擊後，北韓軍立即北上撤退，南韓認為北韓並非蓄意侵犯軍事分界線。但北韓問題專家提醒，這可能是更大規模行動前的小型挑釁試探。

脫北者出身、南韓世界朝鮮問題研究所專家安燦一（音譯）向法新社說，平壤可能是用短暫越界試水溫，也可以視為北韓領導人金正恩胞妹金與正日前提到對南韓「新反制措施」的一環。北韓曾威脅以砲襲回應南韓邊境心戰喊話設施。

朝鮮半島局勢升溫，此事引發矚目。北韓近來向南韓空飄數以千計裝滿垃圾穢物的氣球，報復南韓民間團體空飄反北韓傳單，南韓則是於9日恢復在邊境附近對北韓心戰喊話，是6年來首次。南韓表示，北韓也已安裝邊境擴音器當作回應，只是尚未啟用。路透指出，南韓其實不願見到兩韓邊界情勢升高，北韓則是厭惡來自南韓的空飄氣球帶來外界訊息。

韓聯社指出，北韓軍人越界一事，南韓刻意保留兩天才公開，就是為了避免南北韓緊張情勢升高。此外，南韓在越界事件幾小時後、9日傍晚曾對北韓進行心戰喊話，隨後就沒有進一步喊話行動。

北韓領導人金正恩胞妹、勞動黨中央委員會副部長金與正9日透過朝中社發表談話稱，若南韓同時發起空飄傳單和心戰喊話挑釁，北韓將採取全新應對策略。

長248公里、寬4公里的兩韓非軍事區是世界上戒備最森嚴的邊境，區內和附近估計埋設200萬枚地雷，兩側都有鐵絲網、戰車陷阱和軍隊把守。這是1950年至53年韓戰留下的遺跡，這場戰爭只簽署停戰協議而非和平條約，因此兩韓嚴格來說仍處於戰爭狀態。

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