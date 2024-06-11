「從雷達消失」 馬拉威副總統搭軍機失聯

馬拉威副總統齊里瑪傳出疑似墜機的消息。(路透)

非洲國家馬拉威的總統辦公室10日發布聲明指出，副總統齊里瑪（Saulos Chilima）和其他九人搭乘的軍機，10日上午自首都里朗威起飛後「從雷達上消失」，也未按時程在45分鐘後降落，總統下令展開搜救。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，馬拉威總統查奎拉（Lazarus Chakwera）辦公室發表聲明，載有副總統齊里瑪的班機，於當地時間上午9時17分自首都里朗威 （Lilongwe）起飛，預定45分鐘後，10時許降落於約370公里外的姆祖祖國際機場（Mzuzu International Airport）。

報導指出，他此行是為參加前司法部 長卡桑巴拉（Ralph Kasambara）的葬禮。

不過班機起飛後從雷達上消失，航管官員無法與班機取得聯繫，飛機也未按時程降落於姆祖祖機場。總統查奎拉下令展開搜救行動，同時緊急取消原定當日下午飛往巴哈馬的行程。

51歲的齊里瑪已婚、有2個小孩，2014年起擔任馬拉威副總統至今，從政前曾於數個跨國企業任高層，包括可口可樂 （Coca Cola）、聯合利華（ Unilever）等。

近來頻傳國家領袖遭遇航空事故，就在5月19日，伊朗 總統萊希（Ebrahim Raisi）搭乘的直升機遭遇惡劣天候，墜毀於國內西北部山區，萊希因此遇難身亡，享壽63歲。