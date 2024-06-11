北韓再投330穢物氣球 金與正嗆南韓「天天撿垃圾」

北韓領導人金正恩胞妹金與正(圖)警告，若南韓持續邊境大聲公廣播和跨境傳單，北韓將祭出反擊行動。(美聯社)

北韓 領導人金正恩胞妹金與正警告，倘若南韓 持續邊境大聲公廣播和跨境傳單，北韓將祭出反擊行動，更喊話南韓人恐怕天天撿垃圾。

路透報導，儼然成為金正恩政權重要發言人的金與正，9日晚間透過朝鮮中央通訊社發表聲明說，「這是非常危險情勢的前奏」，「如果南韓持續在邊境進行跨境傳單和擴音器廣播挑釁，無疑將目睹北韓最新反擊行動」。

她還警告，如果南韓執意如此，民眾恐將面臨「天天撿廢紙的苦惱生活」。

南韓軍方證實於9日恢復邊境廣播，因應北韓8日第三波垃圾氣球 攻擊。不過10日又證實，將停止跨境廣播宣傳。

北韓自5月底首度朝南韓發射垃圾和糞便氣球，6月1日展開第二波攻擊，截至上周總計發射近1000個垃圾氣球。不久前，平壤當局才表示6月2日以後會收手，但警告南韓若再有空飄氣球進入北韓，將立刻「百倍奉還」。

儘管如此，脫北者組織在7日和8日持續向北韓投放氣球，因此北韓8日再度發射330顆穢物氣球作為回應。

韓聯社引述南韓合同參謀本部說，9日晚間這批最新的裝有穢物的氣球內，包含廢紙和塑料，截至目前並未檢測到有毒物質。

關於南韓脫北者團體向北韓空飄汽球一事，南韓警察廳長尹熙根今10日表示，沒有法律依據阻止南韓的組織向北韓散布傳單。

尹熙根解釋，要制止脫北團體向北韓散布傳單，必須根據相關法律的規定將其視為「對人民生命和身體有嚴重威脅」，但卻沒有辦法認為明確該當該事項。

另外，2014年10月1項判例指出，北韓反制散布傳單而發射高射砲，且此舉對南韓公民構成嚴重威脅時，警方能夠制止團體向北韓發布傳單。不過，尹熙根補充「像本次一樣，如果只是單傳空飄氣球的話，我認為難將其視為是對人民生命健康構成嚴重威脅」。

根據《警察官職務執行法》，當發生涉及危害人的性命與身體，以及恐對財產造成重大損害的天災、事變、人工建物的破損，以及崩壞、交通事故、危險物品爆炸、危險動物等出現，以及極度混亂等其他危險事態時，警方能採取警告、扣留、制止等措施。