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日本商界罕見建議官方 快開放「婚後不同姓」 海外1狀況常被拒入內

中央社／東京10日綜合外電報導
日本現行法律規定結婚後的夫婦必須同姓，而95%的夫婦是妻子改成丈夫的姓氏。 （路透）
日本現行法律規定結婚後的夫婦必須同姓，而95%的夫婦是妻子改成丈夫的姓氏。 （路透）

日本最大經濟團體「日本經濟團體連合會」（經團連）10日公布由該組織高層通過的「建議」，要求官方盡快導入結婚時能讓夫婦選擇不同姓氏的「選擇性夫婦不同姓制度」。

「每日新聞」、朝日新聞等媒體報導，日本現行法律規定結婚後的夫婦必須同姓，而95%的夫婦是妻子改成丈夫的姓氏。不過許多日本女性改姓後，希望能在職場上使用舊姓，因此許多人在職場上以舊姓當作「通稱」的趨勢正在擴大。

經團連的建議指出，這種狀況在海外難以被理解，「隨著女性在職場上持續穩定發展，這可能成為企業的商業風險，從企業經營的角度來看是不能忽視的重大課題」。

例如到海外出差時，訪問大使館或安檢嚴格的企業時，名冊上的「通稱」與正式身分證明上的姓氏若不一致，經常發生被拒絕入內的問題。

經團連會長十倉雅和10日召開記者會表示，「不能僅視為當事人的個人問題，對企業而言已經成為商業風險」。他更直言，「選擇性夫婦不同姓是多樣性政策的首要之務」。

經團連今年1月與3月曾經要求日本政府導入「選擇性夫婦不同姓制度」，不過這次是首度納進強烈反應該組織意向的「建議」。

經團連的「建議」是由經團連會長以及20名副會長等人協議後，經過幹部的批准所決定的事項。

彙整商界意見的經團連，提供的經濟政策建議對日本政府的政策具有影響力，但是像這次提出與家庭有關的修法建議相當罕見。

日本 大使館

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