泰國估千萬人苦於精神健康問題 求診人數倍增

泰國 因為精神疾病而求醫的民眾,從2015年的130萬成長到2023年的290萬,但實際上可能有千萬人面臨著精神健康的問題,泰國2023年的自殺率更逼近了1997年亞洲金融危機時的數字。

曼谷郵報(Bangkok Post)和泰國公視(Thai PBS)報導,泰國國家經濟和社會發展委員會(The Office of the National Economic and Social Development Council, NESDC)日前公布季度報告,分析泰國社會的現狀。

泰國約有6600萬人口,報告指出,約有16%的人口經常性地感到壓力大,而大約1000萬人有精神健康方面的問題。國家經濟和社會發展委員會秘書長塔努洽(Danucha Pichayanan)指出,精神健康問題會成為泰國社會一個重要議題。

公共衛生部精神健康署的數據顯示,和精神疾病相關的病人數目從2015年的130萬成長到2023年的290萬,塔努洽指出,雖然數據顯示290萬人接受治療,但受精神健康所苦的人實際可能高達1000萬人,因為很多民眾不會尋求治療。

精神健康署發現,2023年10月到2024年4月下旬,約有15.48%的民眾壓力過大,有憂鬱症 風險的人達到17.2%,有自殺風險的民眾達到10.63%。

塔努洽表示,這些數據和前一年相比更加糟糕,而這對會泰國的經濟成長造成負面影響,有精神疾病的民眾中,大約每5個人中有1個無法照顧自己而需要家人的照護,這會對整體人力造成損失。

國家經濟和社會發展委員會同時也發現,持續增加的經濟和社會壓力造成高比例的憂鬱症和焦慮,2023年,憂鬱症和焦慮是排名前2名的精神疾病。

自殺是另外一個令人關注的議題,塔努洽指出,2023年自殺率是每10萬人有7.94人自殺,逼近1997年被俗稱為「冬蔭功危機」(Tom Yum Kung Crisis)的泰國金融危機時,每10萬人中有8.59人自殺的數據。

而環境議題也會影響民眾的精神健康,泰國近幾年面臨嚴重的空氣汙染 ,已經成為政府急欲解決的問題。