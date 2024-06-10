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伊朗批6人參選總統 5人屬保守派 強硬派前總統受阻

編譯中心／綜合9日電

伊朗9日公布6名總統候選人，其中大部分為保守派人士。伊朗本月28日將舉行總統大選，以接替上月死於直升機墜機事故的前總統萊希（Ebrahim Raisi）。

綜合媒體報導，伊朗內政部公布的6名候選人，是憲法監護委員會（Guardian Council）從80名登記者中選出，該委員會負責監督伊朗的選舉。

獲准參選者有保守派國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf），以及極端保守派的前最高核子談判代表賈立里（Saeed Jalili）；保守派前內政部長波爾莫哈馬迪（Mostafa Pourmohammadi）也獲准參與競選。

總統候選人名單還包括保守派德黑蘭市長查康尼（Alireza Zakani），以及現任副總統、烈士基金會（Martyrs' Foundation）的極端保守派負責人哈謝米（Amir Hossein Ghazizadeh Hashemi）。

名單上只有一名改革派候選人，即在國會代表大不里士（Tabriz）的議員裴澤斯基安（Massoud Pezeshkian）。

據報導，另一名強硬派參選人前總統阿馬丁加德（Mahmoud Ahmadinejad），繼2017年和2021年後，再度被拒競逐，溫和派的前國會議長拉里賈尼（Ayatollah Sadeq Amoli Larijani），亦未獲准角逐。阿馬丁加德曾明確提倡應該約束伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的職權，導致兩人產生嫌隙。

此外，憲法監護委員會拒絕女性或任何呼籲徹底改革國家治理的參選人。

最矚目的候選人是62歲國會議長卡利巴夫，他與革命衛隊關係密切。作為衛隊前將領，他參與1999年暴力鎮壓伊朗大學生。最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamene）上周發表講話，暗讚卡利巴夫，被外界認為這有可能表明哈米尼支持卡利巴夫。

伊朗 內政部

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