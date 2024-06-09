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極右派聲勢看漲 馬克宏解散國會提前選舉

中央社／巴黎9日綜合外電報導
法國總統馬克宏宣布解散國會，提前舉行選舉。（路透）
法國總統馬克宏宣布解散國會，提前舉行選舉。（路透）

法國總統馬克宏今天宣布解散國會，提前舉行選舉。他的中間派聯盟剛在歐洲議會大選中遭到極右翼擊敗。

法新社報導，馬克宏（Emmanuel Macron）發表全國演說時宣布，國會下議院國民議會（National Assembly）首輪選舉將於30日舉行，第2輪將於7月7日進行。

他承認，歐洲聯盟的選舉「對於保護歐洲的政黨而言不是個好結果」。他強調，包括得票最高的國民聯盟（National Rally）在內，法國的極右翼政黨在法國的歐盟選舉中成功拿下近4成選票。

他說：「極右翼政黨…在這個洲各地都有斬獲，這是我自己無法接受的情況。」

「我決定由你們來選擇…因此我決定今晚解散國民議會。這項決定既嚴肅又沉重，但這是信任的行動。親愛的同胞，請相信你們自己，站在為自己和未來世代做出最佳抉擇的法國人民的立場上。」

根據多家民調公司預測，28歲的巴德拉（Jordan Bardella）領導的國民聯盟以32.3%到33%得票率，領先馬克宏所屬復興黨（Renaissance）為首聯盟的14.8%到 15.2%得票。

馬克宏日前曾經警告，本週選後極右派勢力在歐洲議會大幅湧現，歐盟恐面臨「遭到封鎖」的風險。

值各界將目光轉向馬克宏無法角逐連任的2027年法國總統大選，可能是國民聯盟名義上的領袖瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）入主艾里賽宮（Elysee Palace）歷來最佳機會之際，今天的大選結果也標誌著一個關鍵時刻。

馬克宏 歐盟 民調

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