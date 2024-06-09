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柬埔寨不參加烏克蘭「和平峰會」 洪森：是柬國的自主決定

記者陳言喬／即時報導
柬埔寨前首相洪森今年4月缷任後當選柬國參議院主席。（新華社）
柬埔寨前首相洪森今年4月缷任後當選柬國參議院主席。（新華社）

中國的鐵桿盟友柬埔寨也宣布不會參加瑞士於6月中舉辦的烏克蘭「和平峰會」。柬埔寨參議院主席、前首相洪森7日在社交媒體X平台發佈此聲明，他還強調，中國從不對柬埔寨指手畫腳，反而是一些批評中柬關係的國家不斷對柬埔寨施壓。

中國早前已表態不會參加「和平峰會」，部分國家也跟進，但被一些西方媒體指稱中國試圖影響其盟友不參加「和平峰會」，中國外交部和巴西外交部日前還公布解決烏克蘭危機的「六點共識」，並歡迎各國加入。

洪森早前接受柬埔寨媒體Fresh News專訪時宣布，柬埔寨不會參加此次瑞士「和平峰會」。他說，和會沒有邀請俄羅斯，這意味著柬埔寨如果參加便「將犯下嚴重錯誤」。

他說，在沒有俄羅斯的情況下參加和會將是一個嚴重錯誤，也是對柬埔寨外交政策的侮辱。「柬埔寨不參會是基於我們主權做出的決定，中國沒有阻止柬埔寨參加，也沒有向我們施加任何壓力」。

洪森指出，他近日已經告知烏克蘭方面以及美國中央情報局局長、國防部長：如果不邀請俄羅斯參會，和會不會取得成功。

洪森表示，這是柬埔寨一貫立場，並非是中方建議或施壓的結果。他指出：「柬埔寨是一個獨立的國家，這麼多年來，中方從未要求我『要這樣做或那樣做』。相反，那些指責柬埔寨『跟著中國走』的人，卻總是給柬埔寨施加壓力，讓柬埔寨『跟著他們走』，因此經常與我發生言語衝突」。

「柬埔寨不參加和會是柬埔寨人的權利，因為我們認為這不會成功……」洪森最後強調，「請不要試圖借此指責中國，請停止將柬埔寨與針對中國的地緣政治遊戲聯繫起來」。

烏克蘭 俄羅斯 國防部

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