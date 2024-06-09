我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

時隔2個多月 中國高人氣大熊貓「福寶」12日將正式見客

當局隱瞞？重慶龍舟隊訓練時翻船 3死多人傷 隔了4天才曝光

襲擊丹麥總理 波蘭男遭判12天

編譯中心／綜合8日電
丹麥總理遇襲。（美聯社）
丹麥總理遇襲。（美聯社）

丹麥警方表示，一名39歲波蘭籍男子昨天在首都哥本哈根（Copenhagen）攻擊該國首相佛瑞德里克森（Mette Frederiksen），導致其頸部受到輕傷，該名男子8日遭判處12天監禁。

路透報導，這起攻擊事件是於丹麥舉行歐洲議會（European Parliament）選舉的2天前，發生在哥本哈根市中心的廣場，當時該名男子走到總理面前並出手「毆打」她，隨即被維安人員制服。丹麥總理辦公室此後發布聲明稱，佛瑞德里克森「受到驚嚇」，所幸傷勢輕微。

佛瑞德里克森表示，「經歷這起事件後，我需要重拾身心的平靜，我需要和家人在一起，也需要做我自己。」

波蘭國家電台引述波蘭外交部發言人說法報導，「丹麥當局告訴我們，被拘留的嫌犯是一名波蘭公民，他已在丹麥逗留了一段時間。」

哥本哈根警方表示，該名男子被捕後否認違法，但宣稱其行為「並非出於政治動機」。

歐洲議會選舉本周登場，此前德國各政治派系的政治人物接二連三傳出在工作或競選活動期間遭遇攻擊。

上月15日，斯洛伐克總理費佐（Robert Fico）在該國中部城鎮漢德洛瓦（Handlova）會見支持者時，遭歹徒近距離開4槍。費佐隨後送醫搶救，經歷2場漫長的手術後，在這起暗殺未遂事件中倖存下來。

德國

上一則

日本佳子公主出訪希臘穿平價衣「只要19美元」銷售一空

下一則

英國外相又被騙了 與假烏前總統視訊通話傳簡訊

延伸閱讀

黎巴嫩美國大使館遇襲案 「槍手想聲援巴勒斯坦人」

黎巴嫩美國大使館遇襲案 「槍手想聲援巴勒斯坦人」
丹麥總理街頭遇襲 波蘭籍嫌犯遭判12天監禁

丹麥總理街頭遇襲 波蘭籍嫌犯遭判12天監禁
丹麥總理首都遇襲 受輕微揮鞭式創傷

丹麥總理首都遇襲 受輕微揮鞭式創傷
丹麥總理首都街頭被毆 逮1男

丹麥總理首都街頭被毆 逮1男

熱門新聞

一名中國男子上前與鋼琴家卡瓦納交涉。(擷自YouTube@Dr K Boogie Woogie)

倫敦車站中國人再嗆鋼琴家？結局大翻轉 握手大笑收場

2024-06-06 16:56
一位女性有精神不穩的問題，才發現是來自童年的創傷。示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com＠Eric Ward）

常睡不好還突然動不動爆怒 女就醫才知源自童年陰影

2024-06-03 19:50
加拿大航空一架客機周三晚起飛後不久引擎著火。(截取自X)

空中驚魂 加拿大航空客機起飛後引擎著火 急降落

2024-06-07 15:41
義大利輪胎倍耐力。(路透資料照片)

從輪胎到番茄醬 義大利苦鬥中國廉價商品入侵市場

2024-06-03 11:51
哈利（左）與梅根被揭露對於未來目標的想法不一樣。（路透資料照片）

梅根嫁入皇室是期待錯誤？皇室專家揭露她真正的渴望

2024-06-01 11:44
一位媽媽帶著嬰孩從加拿大飛9個小時見祖父母，網友都深受感動。（取材自TikTok）

加母帶嫩嬰飛英國突探祖父母 親情惹哭一票網友

2024-06-03 02:00

超人氣

更多 >
太激情?1對男女在工地廁所「撞破牆」被拍下 網友點評亮了

太激情?1對男女在工地廁所「撞破牆」被拍下 網友點評亮了
美最高法院大法官坦承接受招待 共和黨金主買單「50萬豪華旅遊」

美最高法院大法官坦承接受招待 共和黨金主買單「50萬豪華旅遊」
不只秦剛受害？前港澳辦主任張曉明傳也因傅曉田落馬

不只秦剛受害？前港澳辦主任張曉明傳也因傅曉田落馬
26歲中以混血女獲救 最大心願是見到生命垂危的華裔母親

26歲中以混血女獲救 最大心願是見到生命垂危的華裔母親
新州6歲女童遭球拍碎片擊穿頭骨亡 牧師父曝死前2周才問詭異問題

新州6歲女童遭球拍碎片擊穿頭骨亡 牧師父曝死前2周才問詭異問題