與哈瑪斯同列侵犯兒童權利黑名單 以色列批聯國報告：可恥

圖為加薩賈巴利亞難民營去年11月1日遭以軍空襲，一名巴勒斯坦人抱著受傷的女孩。(美聯社資料照片)

聯合國 擬在一份侵犯兒童權利名單裡，將把以色列 軍隊、哈瑪斯 及巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織列入黑名單，引起以方憤怒回應。以色列駐聯合國大使爾登（Gilad Erdan）形容這項決定「可恥」。

不願具名的一位外交消息人士指出，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Palestinian Islamic Jihad）也在這份名單上。

綜合法新社與路透報導，聯合國祕書長古特瑞斯（Antonio Guterres）預定6月18日公布年度「兒童與武裝衝突」（Children and Armed Conflict）報告，爾登因接獲以色列將上榜的通知而怒批。

古特瑞斯預計將於6月14日把報告遞交聯合國安全理事會。這份報告涵蓋六大違規行為，包括殺戮與致殘、性暴力、綁架、招募或利用兒童、阻礙援助和攻擊學校與醫院。目前不清楚以色列、哈瑪斯或巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織是因為哪些違規行為被納入名單。

爾登透過聲明說：「我對這項可恥的決定感到非常震驚與反感。」並將矛頭直指古特瑞斯，稱「祕書長才是今日唯一要被列入黑名單者」。

他說：「現在哈瑪斯將持續更進一步利用學校和醫院，因為祕書長的這項可恥決定只會給哈瑪斯帶來希望。」

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）在他的社群媒體X帳號貼文表示，聯合國「今天採納哈瑪斯荒謬的說詞，將自己列入歷史的黑名單」。

巴勒斯坦駐聯合國大使曼蘇爾（Riyad Mansour）在X上表示，將以色列加入這份「羞恥名單」，無法讓在以軍攻擊下遇害的孩童死而復生，也不能讓因為這場戰爭終身殘疾的孩子們恢復健全。

以色列官方數據顯示，哈瑪斯去年10月7日對以色列發動空前襲擊，導致1194人喪生。而據哈瑪斯治下加薩衛生部數據，以色列在加薩發動的報復性攻勢已至少造成3萬6731人喪命，其中多為平民，按加薩政府新聞辦公室說法，遇害平民中約1萬5000人是未成年人。