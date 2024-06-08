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若核戰爆發美國會拯救盟邦？普亭示警歐洲「1事」：我深表懷疑

編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯總統普亭7日出席聖彼得堡國際經濟論壇（SPIEF）全體會議。（歐新社）
俄羅斯總統普亭7日出席聖彼得堡國際經濟論壇（SPIEF）全體會議。（歐新社）

俄羅斯總統普亭7日表示，萬一歐洲的北約成員國成功激怒莫斯科做出核武反擊（nuclear response），美國人可能會作壁上觀。

俄羅斯官媒RT報導，普亭當天在聖彼得堡國際經濟論壇（SPIEF）發表講話時，被問到部分歐洲國家政府發出了越來越好戰的言論，主持人卡拉加諾夫（Sergey Karaganov）則將之比作鬣狗在吠叫。

普亭回應時表示，「歐洲人必須想一想，如果我們與之互換這種（核武）打擊的那些國家被消滅了，美國人會不會捲入這種戰略武器層面的交戰？我深表懷疑」。

普亭解釋，雖然美國和俄羅斯都有發展良好的早期預警系統以偵測來襲的飛彈，但北約的歐洲成員國卻沒有，「從這個意義上來說，他們或多或少毫無防備」。

除此之外，普亭還指出，俄羅斯的戰術核武「比美國人用來攻擊廣島和長崎的炸彈更強3到4倍。我們有很多倍的那種炸彈，不僅在歐洲大陸，而且即便美國人從美國把他們的核武帶過來，我們仍有很多倍」。他也警告，任何此類戰爭都會造成「無限傷亡」。

雖然沒有排除改變俄羅斯核子準則的可能性，但普亭稱該準則目前只允許在威脅國家領土完整與主權的情況下使用原子武器，現在並非這種情況。他還說，談到裝甲與空中武力時，當俄軍和國防工業比對手有效及更加有能力時，甚至沒有必要提起核戰升級。

普亭 俄羅斯 北約

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