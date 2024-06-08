我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

填補MTA資金缺口未解 紐約州議會結束會期

不掛衣櫥…出國住飯店把衣服放2地方 專家警告：恐被臭蟲入侵

岸田文雄恐被逼宮？日本自民黨地方選戰連敗 黨內出現「雜音」

中央社／東京8日綜合外電報導
日本執政黨自民黨接連在地方選舉中敗北，連地方都出現要求首相岸田文雄下台的聲音。（路透）
日本執政黨自民黨接連在地方選舉中敗北，連地方都出現要求首相岸田文雄下台的聲音。（路透）

日本執政黨自民黨接連在地方選舉中敗北，執政聯盟的自民黨與公明黨對接下來將舉行的沖繩縣議員及東京都知事選戰備感危機，甚至連地方都出現要求首相岸田文雄下台的聲音。

日本讀賣新聞報導，面對即將到來的沖繩縣議會及東京都知事兩場選戰結果，由於可能對首相岸田文雄執政帶來重大影響，讓在中央聯合執政的自民黨與公明黨危機感與日俱增。

受到至今舉行的幾場地方選戰連接敗選影響，自民黨地方組織已出現「雜音」，甚至有聲音要求岸田下台，這也讓岸田能否在自民黨總裁（黨主席）選舉中獲得足夠的關鍵黨員票備受質疑。

公明黨代表（黨主席）山口那津男6月7日在黨內會議上說，「至今舉行的地方選舉，相當程度反映了國政議論及國民關心」。山口這段話表達了自民黨內派閥爆發的「政治與金錢」問題等，影響了過去幾場選舉結果的看法。

自民黨繼4月舉行的3場眾議員補選後，又在靜岡縣知事及東京都港區區長等地方選戰「連敗」，選舉頹勢未見起色。

6月7日已公告的沖繩縣議員選舉，自民黨雖然希望跟公明黨聯手取得過半數席次，但面對嚴峻輿論壓力，並未選擇用公開方式給予支援。

自民黨選舉對策委員長小淵優子6月3日前往沖繩時，未如以往進行街頭演說等助選行為，而是僅跟企業相關人士等會面。

在7月7日投開票的東京都知事選舉方面，自民黨原則上將力挺現任知事小池百合子爭取第3任。不過，因為小池目前態度仍不明朗，所以自民黨仍在思考支援方式。

僅管目前傳出可能有逾30人角逐的「參選爆炸」情況，但東京都知事選舉屆時很可能上演立憲民主黨參議員蓮舫與小池的對決，自民黨年輕政治人物指出，「如果在備受關注的首都決戰中敗北，將對接下來的眾議院大選造成重大打擊」。

這次有8席東京都議員補選將跟東京都知事選舉同日舉行，自民黨預定在8選區都提名人選，能否維持東京都議會內最大政治團體成關注焦點。

山口認為，東京都知事選舉與都議員補選，「是反映選民想法的指標」。

就在這種情況下，地方已開始出現要求更換首相的聲音。

6月5日在青森市內舉行的一場政治改革座談上，有縣議員直言「在目前的首相率領下很嚴峻，應該在總裁選舉時更換（選舉的）新面孔」；6月4日在橫濱市內的一場會議上，也有市議員要求岸田請辭。

自民黨9月將舉行總裁選舉，決勝關鍵包括國會議員票及黨員票，如果一直在地方選戰中敗北的話，岸田要獲得黨員票的支持就有難度，一名自民黨幹部說，「（岸田）連任（總裁）之路變得嚴峻」。

岸田文雄 日本 眾議員

上一則

東京都知事「參選爆炸」逾30人角逐 小池慎尋合適宣布時機

下一則

若核戰爆發美國會拯救盟邦？普亭示警歐洲「1事」：我深表懷疑

延伸閱讀

惠恕仁證實帛琉政府遭網攻 矛頭指向中國

惠恕仁證實帛琉政府遭網攻 矛頭指向中國
日本將把6380億美元公共退休金 轉於主動式投資

日本將把6380億美元公共退休金 轉於主動式投資
韓中日峰會 已成美中角力場

韓中日峰會 已成美中角力場
岸田文雄會見劉建超：日方願同中方加強高層往來

岸田文雄會見劉建超：日方願同中方加強高層往來

熱門新聞

一名中國男子上前與鋼琴家卡瓦納交涉。(擷自YouTube@Dr K Boogie Woogie)

倫敦車站中國人再嗆鋼琴家？結局大翻轉 握手大笑收場

2024-06-06 16:56
一位女性有精神不穩的問題，才發現是來自童年的創傷。示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com＠Eric Ward）

常睡不好還突然動不動爆怒 女就醫才知源自童年陰影

2024-06-03 19:50
加拿大航空一架客機周三晚起飛後不久引擎著火。(截取自X)

空中驚魂 加拿大航空客機起飛後引擎著火 急降落

2024-06-07 15:41
義大利輪胎倍耐力。(路透資料照片)

從輪胎到番茄醬 義大利苦鬥中國廉價商品入侵市場

2024-06-03 11:51
哈利（左）與梅根被揭露對於未來目標的想法不一樣。（路透資料照片）

梅根嫁入皇室是期待錯誤？皇室專家揭露她真正的渴望

2024-06-01 11:44
一位媽媽帶著嬰孩從加拿大飛9個小時見祖父母，網友都深受感動。（取材自TikTok）

加母帶嫩嬰飛英國突探祖父母 親情惹哭一票網友

2024-06-03 02:00

超人氣

更多 >
恒大歌舞團白珊珊穿高叉跳激情「18蹲」? 網友驚呆卻有話說…

恒大歌舞團白珊珊穿高叉跳激情「18蹲」? 網友驚呆卻有話說…
華人豪華海景房 一口氣降40萬求售

華人豪華海景房 一口氣降40萬求售
他的YouTube頻道有2.6億訂戶全球最多 傳年賺7億

他的YouTube頻道有2.6億訂戶全球最多 傳年賺7億
家政女王這一招 蕃茄變出簡單新吃法

家政女王這一招 蕃茄變出簡單新吃法
國內往返機票 這機場全美最貴…省錢小竅門請收好

國內往返機票 這機場全美最貴…省錢小竅門請收好