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缺席D-Day80年紀念朝野挨轟 英相發文道歉

編譯中心／綜合7日電
諾曼第登陸（D-Day）80周年紀念日，6日在登陸地點法國的諾曼地（Normandy）地區有數場紀念活動。蘇納克（Rishi Sunak，左）參加完英國舉辦的活動後便提前返國。（美聯社）
諾曼第登陸（D-Day）80周年紀念日，6日在登陸地點法國的諾曼地（Normandy）地區有數場紀念活動。蘇納克（Rishi Sunak，左）參加完英國舉辦的活動後便提前返國。（美聯社）

英國首相蘇納克6日缺席在法國一場重要的二戰諾曼第登陸紀念活動，錯過與美國總統拜登、烏克蘭總統澤倫斯基等多國領袖同台機會，因而遭到英國朝野人士抨擊，他7日發文道歉。

中央社引述法新社報導，6日是諾曼第登陸（D-Day）80周年紀念日，在登陸地點法國的諾曼地（Normandy）地區有數場紀念活動。但蘇納克（Rishi Sunak）參加完英國舉辦的活動後便提前返國，為了接受一場英國電視台訪問。

蘇納克因此錯過在奧瑪哈海灘（Omaha Beach）舉行的當天最重要國際紀念典禮，出席者有法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和拜登（Joe Biden）、澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）等國家領袖。蘇納克指派英國外交大臣卡麥隆（David Cameron）代為出席。

英國在野政治人物指責蘇納克的行為「完全怠忽職守」，他也遭到自家保守黨（Conservative）官員批評。蘇納克近日做出政治豪賭、提前於7月4日舉行國會大選，但保守黨支持度持續萎靡不振，外界普遍預期將丟失政權，最新這起事件讓蘇納克踉蹌的競選步伐再遭受自作自受打擊。

蘇納克的最大競選對手、工黨（Labour）黨魁施凱爾（Keir Starmer）當天除了留下來參加在奧瑪哈海灘的紀念活動，還被拍攝到與澤倫斯基會晤。

英國較小在野黨自由民主黨（Liberal Democrats）黨魁戴維（Ed Davey）則指蘇納克令英國首相一職「受到恥辱」，也讓英國全體國人「失望」。

蘇納克隔日在X發文寫道：「經過仔細思考後，（我認為）沒在法國停留久一點是個錯誤，我為此道歉。」

英國首相蘇納克（中）7日缺席在法國一場重要的二戰諾曼第登陸紀念活動，遭到英國朝野...
英國首相蘇納克（中）7日缺席在法國一場重要的二戰諾曼第登陸紀念活動，遭到英國朝野抨擊。（歐新社）

澤倫斯基 拜登 馬克宏

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