查克柏格讚黃仁勳：科技界泰勒絲 招牌皮衣「仁來瘋」

時尚造型師認為輝達執行長黃仁勳的招牌皮夾克穿搭，賦予他平易近人的能量。（歐新社）

輝達 執行長黃仁日前訪台，所到之處萬人空巷，臉書創辦人查克柏格稱讚他的魅力就像科技界的泰勒絲 ；時尚造型師評價，他的招牌皮夾克穿搭所賦予的平易近人能量，是掀起「仁來瘋」的成功關鍵之一。

英國廣播公司（BBC）以「為何輝達老闆是科技界泰勒絲？」（Why is Nvidia boss the 'Taylor Swift of tech'?）為題，報導黃仁勳 掀起的旋風。內文指出，近來人工智慧（AI）教父黃仁勳所到之處，總有熱情民眾高喊他的名字，並爭相與他自拍合影。

據報導，61歲的黃仁勳也受到科技界同行的關注，臉書執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）表示，黃仁勳猶如科技界的流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）。

黃仁勳訪台時也參加了年度科技盛事「台北國際電腦展」，期間對拍照來者不拒，甚至在女粉絲的上圍簽名，並詢問對方這是個「好主意嗎」。

美國知名科技媒體《The Verge》也用斗大的標題報導簽名事件，而且還引用了台灣網友上傳的影片。值得注意的是，輝達（NVIDIA）股價在過去一年以來已經漲了197%，儼然成了科技之王，甚至直接超越蘋果（Apple）的市值，蘋果執行長庫克也被虧，「沒有人為庫克挺胸而出」（no one is lining up with their chests out for Tim Cook）。

而黃仁勳當時身穿要價9000美元的Tom Ford黑色重機夾克現身，成為會展焦點。時尚造型師墨菲（Sera Murphy）說，黃仁勳的招牌穿搭，賦予他平易近人的能量。

黃仁勳喜歡穿皮夾克，並說多虧太太和女兒，這才成為他的招牌穿搭，輝達發言人說，他穿皮夾克已超過20年。

墨菲表示：「皮夾克標誌著一種優勢：願意打破成規、行事與眾不同、勇於挑戰現狀。」