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「海拔最高垃圾場」 喜馬拉雅山今年清出11噸垃圾、4屍

編譯中心／綜合7日電
尼泊爾今年已從「珠峰」和「喜馬拉雅山脈」清除11噸垃圾，另外還有4具屍體和1具骸骨，該政府考推出錯開登山客、減少峰頂擁堵等管制方法。（路透）
尼泊爾今年已從「珠峰」和「喜馬拉雅山脈」清除11噸垃圾，另外還有4具屍體和1具骸骨，該政府考推出錯開登山客、減少峰頂擁堵等管制方法。（路透）

全球最高峰珠峰所在的喜馬拉雅山脈，吸引不少登山好手前往挑戰登頂，但過程卻留下大量垃圾。尼泊爾軍方表示，今年才過一半，已從喜馬拉雅山脈3座山峰清運了11噸垃圾、4具遺體和1具骷髏。

尼泊爾軍方今年花了55天，打掃了珠峰、洛茲峰（Lhotse）、努子峰（Nuptse），清出11噸垃圾、4具遺體、1具骷髏。

據估計，光是珠峰上，至今仍覆蓋著超過50噸垃圾和超過200具屍體，世界最高峰淪為「海拔最高垃圾場」。尼泊爾擔憂山上的垃圾環境，會增加登山客挑戰登頂時的危險，因此自2019年開始，尼泊爾軍方每年都會去清理幾座山峰，至今共清運了119噸垃圾、14具遺體和一些骷髏。

珠峰高度8849公尺、洛茲峰8516公尺、努子峰7861公尺，攀登風險極高。今年有19名登山客罹難或失蹤，今年目前已有8人。

此外，尼泊爾今年開始讓登山客佩戴追蹤器，並要求他們把自己的糞便帶下山，登山客下山回到大本營時，會有專人在那裡檢查糞便袋。

由於山上極寒，排泄物不會完全分解。珠峰山麓上的昆布帕桑拉夢村（Khumbu Pasang Lhamu）村長表示，有登山客在岩石上看到人類的糞便，「我們的山都開始發臭了」。

尼泊爾觀光部長古隆（Rakesh Gurung）表示，尼泊爾政府計畫成立一支登山隊來監督垃圾處理，並投入更多資金執行垃圾清運行動。

尼泊爾政府也正考慮進行改革，推出如錯開登山客、減少峰頂擁堵情況的手段。珠峰每年最適合攀登的季節落在4月至5月，尼泊爾政府今年一共向421名登山客發放許可證、低於去年的478人。

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