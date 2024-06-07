我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

長女娜歐蜜作證回憶一段往事 讓杭特當庭落淚

租金太貴？ 紐約法拉盛又一老牌餅屋結業

溫哥華華人少女遇害案 被告獲判終身監禁

中新社多倫多7日電
圖為犯罪現場示意圖。（取材自pexels）
圖為犯罪現場示意圖。（取材自pexels）

約7年前在加拿大大溫哥華地區發生的一名華人少女遇害案6月7日塵埃落定。在位於溫哥華的卑詩省高等法院，法官宣佈，對被告人阿里（Ibrahim Ali）判處終身監禁且25年內不得假釋。 　　

遇害少女的父親、哥哥等親友在法庭上進行了最後的受害者影響陳述，講述了這起命案給受害者家庭帶來的沉重打擊和無盡痛楚，以及遇害少女的家人們所遭受的身心健康上的巨大影響。此前已被判定一級謀殺罪罪名成立的阿里則仍然在庭上否認罪行。 　　

2017年7月18日，生活在大溫哥華地區本拿比市（Burnaby）的一名13歲申姓（音譯）華人女孩于傍晚出門後失蹤，其家人當天深夜報警。警方于午夜在本拿比中央公園發現其遺體並認定死於他殺。經過一年多調查，警方在2018年9月拘捕當時28歲的男性嫌犯阿里。其DNA在遇害女孩體內被發現。 　　

阿里是叙利亞難民，于被捕前17個月進入加拿大，且已獲該國永久居留權。警方曾表示，阿里沒有犯罪前科，此案屬隨機作案。 　　

該案受到當地華人社區廣泛關注。庭審期間，當地不少華人曾到法院外聲援受害者家庭，呼籲嚴懲凶手，維護社區安全。 　　

經過漫長的審理，陪審團已在2023年12月8日作出裁定，認為被告人阿里犯有一級謀殺罪。 　　

由於阿里已被囚近6年，因而此次被判無期徒刑的他將有資格在2043年9月獲得假釋。

華人 加拿大 中央公園

上一則

珠峰今年已清出11噸垃圾、4屍 被稱「海拔最高垃圾場」

延伸閱讀

攀岩高手巴瑞特 性侵女粉絲判終身監禁

攀岩高手巴瑞特 性侵女粉絲判終身監禁
法網／進女單4強 俄17歲少女安德瑞娃大滿貫27年來最年輕

法網／進女單4強 俄17歲少女安德瑞娃大滿貫27年來最年輕
喬州少女注射TZIELD 延緩第1型糖尿病 全球首批之一

喬州少女注射TZIELD 延緩第1型糖尿病 全球首批之一
74歲王薇薇秀泳裝辣照 最強「美魔嬤」保持少女胴體

74歲王薇薇秀泳裝辣照 最強「美魔嬤」保持少女胴體

熱門新聞

一名中國男子上前與鋼琴家卡瓦納交涉。(擷自YouTube@Dr K Boogie Woogie)

倫敦車站中國人再嗆鋼琴家？結局大翻轉 握手大笑收場

2024-06-06 16:56
一位女性有精神不穩的問題，才發現是來自童年的創傷。示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com＠Eric Ward）

常睡不好還突然動不動爆怒 女就醫才知源自童年陰影

2024-06-03 19:50
義大利輪胎倍耐力。(路透資料照片)

從輪胎到番茄醬 義大利苦鬥中國廉價商品入侵市場

2024-06-03 11:51
哈利（左）與梅根被揭露對於未來目標的想法不一樣。（路透資料照片）

梅根嫁入皇室是期待錯誤？皇室專家揭露她真正的渴望

2024-06-01 11:44
加拿大航空一架客機周三晚起飛後不久引擎著火。(截取自X)

空中驚魂 加拿大航空客機起飛後引擎著火 急降落

2024-06-07 15:41
一位媽媽帶著嬰孩從加拿大飛9個小時見祖父母，網友都深受感動。（取材自TikTok）

加母帶嫩嬰飛英國突探祖父母 親情惹哭一票網友

2024-06-03 02:00

超人氣

更多 >
冷氣怎麼都不涼？別急報修 兩方法檢查室內室外機

冷氣怎麼都不涼？別急報修 兩方法檢查室內室外機
拖欠華人走線客工資？老闆吐苦水：再也不用華工

拖欠華人走線客工資？老闆吐苦水：再也不用華工
華人豪華海景房 一口氣降40萬求售

華人豪華海景房 一口氣降40萬求售
恒大歌舞團白珊珊穿高叉跳激情「18蹲」? 網友驚呆卻有話說…

恒大歌舞團白珊珊穿高叉跳激情「18蹲」? 網友驚呆卻有話說…
他的YouTube頻道有2.6億訂戶全球最多 傳年賺7億

他的YouTube頻道有2.6億訂戶全球最多 傳年賺7億