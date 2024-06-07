溫哥華華人少女遇害案 被告獲判終身監禁

圖為犯罪現場示意圖。（取材自pexels）

約7年前在加拿大 大溫哥華地區發生的一名華人 少女遇害案6月7日塵埃落定。在位於溫哥華的卑詩省高等法院，法官宣佈，對被告人阿里（Ibrahim Ali）判處終身監禁且25年內不得假釋。

遇害少女的父親、哥哥等親友在法庭上進行了最後的受害者影響陳述，講述了這起命案給受害者家庭帶來的沉重打擊和無盡痛楚，以及遇害少女的家人們所遭受的身心健康上的巨大影響。此前已被判定一級謀殺罪罪名成立的阿里則仍然在庭上否認罪行。

2017年7月18日，生活在大溫哥華地區本拿比市（Burnaby）的一名13歲申姓（音譯）華人女孩于傍晚出門後失蹤，其家人當天深夜報警。警方于午夜在本拿比中央公園 發現其遺體並認定死於他殺。經過一年多調查，警方在2018年9月拘捕當時28歲的男性嫌犯阿里。其DNA在遇害女孩體內被發現。

阿里是叙利亞難民，于被捕前17個月進入加拿大，且已獲該國永久居留權。警方曾表示，阿里沒有犯罪前科，此案屬隨機作案。

該案受到當地華人社區廣泛關注。庭審期間，當地不少華人曾到法院外聲援受害者家庭，呼籲嚴懲凶手，維護社區安全。

經過漫長的審理，陪審團已在2023年12月8日作出裁定，認為被告人阿里犯有一級謀殺罪。

由於阿里已被囚近6年，因而此次被判無期徒刑的他將有資格在2043年9月獲得假釋。