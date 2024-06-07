空拍畫面曝光 日本橫濱中華街發生火警 數棟房屋傳付之一炬
日本神奈川縣橫濱市的橫濱中華街7日下午發生火警，數棟建築物被燒毀，消防隊據報仍在進行滅火作業，目前尚不清楚是否有人受傷。
NHK與朝日新聞引述警消說法報導，附近一家商店的職員下午5時20分左右打了119報案，稱位於橫濱市中區山下町的橫濱中華街有「大量的黑煙冒出」，另有通報指「房子著火」。
根據報導，事發地點位於橫濱中華街的建築物密集區，附近還有橫濱關帝廟，有許多人聚集，造成了混亂。消防隊出動了超過50輛消防車進行撲救，但火勢據報仍在燃燒。
根據NHK的採訪直升機在當地時間下午6時左右拍到的現場畫面與網上流傳影像，猛烈火勢不斷從建築物竄出，多棟建築物被燒到只剩下骨架，還有網友在日本職棒橫濱DeNA海灣之星隊主場的橫濱球場拍到黑煙升起，消防員則正撲滅現場附近一棟建築物的火勢。
【横浜中華街で火事】— NHKニュース (@nhk_news) June 7, 2024
現場は横浜市中区山下町の「横浜中華街」の建物が密集している場所で、周辺は多くの人で騒然としています
けが人がいるかどうかは分かっていません
↓記事はこちら↓https://t.co/Ol1BUpTW8f#nhk_video pic.twitter.com/vtP9paBu7H
【横浜スタジアムの付近で火災 黒煙上がる】— 事件速報 (@tokyoaccident) June 7, 2024
ーー黒煙や灰がハマスタ方向へ飛来ーー
横浜市中区山下町、元町中華街駅の付近で火災が発生しています。濃黒煙が上がっており、風にあおられた煙がスタジアム方向に流れています。#火事 #消防車 #サイレン #ヘリ pic.twitter.com/0XNsxMRz80
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