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空拍畫面曝光 日本橫濱中華街發生火警 數棟房屋傳付之一炬

編譯周辰陽／即時報導
日本橫濱中華街7日下午發生火警，數棟建築物被燒毀，日媒稱尚不清楚是否有人受傷。（照片翻攝：カナロコ）
日本橫濱中華街7日下午發生火警，數棟建築物被燒毀，日媒稱尚不清楚是否有人受傷。（照片翻攝：カナロコ）

日本神奈川縣橫濱市的橫濱中華街7日下午發生火警，數棟建築物被燒毀，消防隊據報仍在進行滅火作業，目前尚不清楚是否有人受傷。

NHK與朝日新聞引述警消說法報導，附近一家商店的職員下午5時20分左右打了119報案，稱位於橫濱市中區山下町的橫濱中華街有「大量的黑煙冒出」，另有通報指「房子著火」。

根據報導，事發地點位於橫濱中華街的建築物密集區，附近還有橫濱關帝廟，有許多人聚集，造成了混亂。消防隊出動了超過50輛消防車進行撲救，但火勢據報仍在燃燒。

根據NHK的採訪直升機在當地時間下午6時左右拍到的現場畫面與網上流傳影像，猛烈火勢不斷從建築物竄出，多棟建築物被燒到只剩下骨架，還有網友在日本職棒橫濱DeNA海灣之星隊主場的橫濱球場拍到黑煙升起，消防員則正撲滅現場附近一棟建築物的火勢。

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