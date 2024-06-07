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曾提倡52斷食法暴紅 英國名醫在希臘小島度假離奇失蹤

編譯徐榆涵／即時報導
莫斯里最後一次被人目睹是在錫米島的佩迪地區。（取材自臉書）
莫斯里最後一次被人目睹是在錫米島的佩迪地區。（取材自臉書）

由英國營養疾病學醫師莫斯里（Michael Mosley）提出的「5：2斷食法」，席捲全球健康飲食界，但莫斯里近日驚傳在希臘小島錫米島（Symi）度假時失蹤，搜救行動仍在進行中，警方已派出警犬、直升機與無人機等，正積極尋找他的下落。

BBC報導，希臘警方指出，莫斯里5日與妻子在海灘上分開後，獨自步行前往錫米島中部，此後便失聯。他身上沒有攜帶手機，6日上午被妻子通報失蹤，經紀人也已證實該消息。

錫米島上官員也無法尋獲莫斯里後，他們向希臘消防部門求助，當地時間6日下午2時，消防隊員已從附近的羅德島抵達錫米島。

錫米島副市長查斯卡斯（Ilias Chaskas）表示，救援行動重點一度是錫米島的佩迪 （Pedi）地區，據悉一名女子5日曾目睹莫斯里出現在此

但錫米島市長帕帕卡杜卡斯（Eleftherios Papakalodoukas）引述消防隊看法表示，莫斯里不太可能還待在佩迪，「這是一個非常小且受到控制的地區，到處都是人。所以如果他在那裡發生了什麼事，我們現在應該已經找到他了。」他認為，莫斯里可能走了別條路，或是已經落海。

錫米島是希臘十二群島（Dodecanese island）的一部分，根據2021年人口普查，人口約2600人。根據雅典國家天文台數據，5日天氣極端炎熱，當地時間下午3時氣溫飆破攝氏40度。根據預報，錫米島7日氣溫將達攝氏48度，已發布極端高溫警報，炎熱天氣和崎嶇地形，都使得搜索任務更加困難。

67歲的莫斯里提出的「5：2輕斷食法」席捲全球健康美食界，即每周輕斷食2天，剩餘5天正常飲食，讓許多喜愛美食卻又無法完全斷食的男女樂於嘗試。他本人曾身體力行，結果在3個月內減去9公斤、體脂下降8%。

警方已派出警犬、直升機與無人機等，正積極尋找莫斯里下落。（路透）
警方已派出警犬、直升機與無人機等，正積極尋找莫斯里下落。（路透）

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