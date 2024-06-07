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反擊北韓 脫北團體空飄冬戀氣球 散布批金正恩傳單

編譯中心╱綜合6日電
脫北者組織「自由北韓運動」6日宣布，他們已於清晨向北韓發送了20萬份傳單。（取材自X平台）
脫北者組織「自由北韓運動」6日宣布，他們已於清晨向北韓發送了20萬份傳單。（取材自X平台）

北韓日前連日施放總共超過千顆垃圾氣球南韓脫北者團體「自由北韓運動聯合」負責人朴相學表示，6日凌晨12點多做出反擊，他們在京畿道抱川市向北韓空飄了10顆大型氣球，散布20萬張批判北韓領導人金正恩體制的傳單，以及存有南韓KPOP音樂和韓劇「冬季戀歌」的USB。

同一天，南韓總統尹錫悅出席第69屆顯忠日紀念儀式時提到，面對北韓最近以卑鄙的方式發起挑釁要堅決回應，強調和平不是屈服，而是以實力捍衛。

據韓聯社報導，朴相學表示，施放氣球時，他並沒有受到警察阻攔。氣球裡面還有2000張面額1美元的紙鈔。據了解，「自由北韓運動聯合」也曾在5月10日向北韓空飄20個大型氣球，裡面裝有30萬張傳單，以及2000個K-POP與南韓人氣歌手影像的USB等。

報導指出，北韓一直對散布批判金正恩體制的傳單一事反應敏感。北韓5月26日便曾預告，將在靠近南韓的地方散布「許多廢紙與污穢物」，接著同月28日起，便向南韓空飄約1000顆懸掛各種污穢物和垃圾的大型氣球，同時發送電波干擾南韓的全球定位系統（GPS）。

北韓持續進行「空投戰」，6月1日再次向南韓境內空飄垃圾氣球。為了以防萬一，軍方此次也沒有採用空中擊落的方式來處理，而是降落時迅速回收這一安全的方式。

對此南韓政府警告，「如果不停止挑釁的話，將採取北韓承受不起的一切措施」。接著，北韓國防省副相金剛日6月2日發表談話，宣布暫時中止向南韓空飄氣球。不過他也警告，如果南韓又再散布傳單的話，將再度空飄氣球，南北韓的緊張感持續攀升。

北韓 南韓 氣球

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