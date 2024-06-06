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墨西哥披索重挫 執政黨完全執政將推排除國會制衡法案

編譯劉忠勇／綜合外電
選後至今，墨西哥披索重貶逾5%，由全球表現最強的貨幣落居表現最差的新興市場貨幣。(路透)
選後至今，墨西哥披索重貶逾5%，由全球表現最強的貨幣落居表現最差的新興市場貨幣。(路透)

墨西哥披索周四重貶，墨西哥眾議院執政黨領袖表示，將尋求通過由總統羅培茲歐布拉多提出一系列改革方案，將排除國會對政府的制衡。

X平台上分享的影片顯示，眾議院執政黨領袖Ignacio Mier表示，眾院已開始討論，以便在9月新一屆國會就職時就改革法案交付表決。

總統當選人薛恩鮑姆於10月就職之前，墨西哥政制面臨如此大幅調整，導致披索周四重挫近3%，報1美元兌18披索，是10月以來價位。披索的1個月隱含波動率指標也在視片發布後急升，達到14.8%。

Jefferies駐紐約的全球外匯業務主管Brad Bechtel 說：「波動將持續，墨西哥披索可能會在一段時間內處於瘋狂之中。」

羅培茲歐布拉多的執政黨「國家復興運動黨」及盟友在周日國會選舉中取得壓倒性勝利，獲得國會的三分之二以上席次，而在參議院表現稍差。這結果讓投資人感到驚訝，憂心所提的改革法案可能增加國家對經濟的干預，並消除對執政黨權力的制衡。

選後至今，墨西哥披索重貶逾5%，由全球表現最強的貨幣落居表現最差的新興市場貨幣。

美元同日走低，受到周五美國就業報告發布前的部位調整的影響。歐元走升，歐洲央行一如市場預期降息1碼（0.25個百分點）至4.25%，但同時也上調了通貨膨脹預測。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）下跌0.2%至104.102。歐元兌美元一度升值0.3%至1.0902美元。瑞士法郎兌美元升值0.4%至0.8898，因為新興市場再度承壓。

Fidelity International總經與策略資產配置全球主管Salman Ahmed在報告中說：「歐洲央行的利率路徑將取決於從現在開始的數據以及聯準會（Fed），而鑒於美國通膨呈現膠著，我們認為Fed今年將無法降息。」

日圓兌美元升至155.65日圓，投資人消化了日本央行總裁植田和男周四的講話，他表示，隨著日本央行逐步退出大規模貨幣刺激政策，央行減少購債是合適的。

墨西哥 央行 貨幣

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