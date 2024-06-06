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大阪造船廠「船隻爆炸起火」 31輛消防車馳援滅火 至少7人受傷送醫

編譯周辰陽／即時報導
日本大阪市西成區一處造船廠6日下午報案稱「船隻爆炸」，消防部門稱至少7人受傷，警消正在調查詳細情況。（照片翻攝：X / MBSニュース）
日本大阪市西成區一處造船廠6日下午報案稱「船隻爆炸」，消防部門稱至少7人受傷，警消正在調查詳細情況。（照片翻攝：X / MBSニュース）

日本大阪一處進行船舶維修的設施6日下午報案稱「船隻爆炸」，消防部門稱目前收到的資訊顯示7人受傷，警消正在調查詳細情況。

NHK與讀賣電視台引述警消部門說法報導，這起事件發生在6日下午2時45分左右，大阪市西成區南津守的「新來島サノヤス造船大阪製造所」造船廠相關人士打了119電話報案，向消防單位通報船塢內的「船爆炸了，正在燃燒」。

截至當地時間下午4時，當地消防局派出了31輛消防車與各式車輛，正在努力撲滅火勢。

警方表示，工作人員正在修理該艘船隻的時候發生爆炸，火勢據信從船內開始延燒。消防部門指出，至少有7名男性受傷，年紀在10多歲到30多歲不等，均有意識，都已送往醫院。此外，岸上的船隻內部零件和兩具引擎都因火勢受損。

報導指出，發生事故的造船廠面對流經大阪市內的木津川。NHK採訪直升機從上空拍攝的影像並未顯示任何火勢或煙霧，但消防車停在船舶附近，許多消防員正在活動，還可見到似乎是受傷的人被抬上擔架送走，而消防員正進入船內確認情況。

中央社／東京6日綜合外電報導

日本警方與消防單位表示，位於大阪市西城區南津守地區的「新來島佐野安造船公司」大阪製造所，1艘修理中的船隻今天下午疑似發生爆炸，目前已知7名傷者都被送醫治療。

日本放送協會（NHK）、每日新聞等日媒報導，傳出爆炸起火的船隻當時正停在船塢內進行修理。大阪市消防局等單位表示，7名傷者傷勢輕微，初步研判是在焊接作業途中發生火災。

NHK的直升機從現場上空拍攝這艘船隻，並未看到火光與煙霧，不過多輛消防車停在船隻附近，而且還能看到疑似受傷的人被抬出來，及消防隊員進入船內。

產經新聞報導，大阪市消防局表示，這起火災發生在下午2時45分左右，並在約30分鐘後被撲滅，大阪府警方與消防單位正在調查詳情。

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