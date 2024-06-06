歐盟訴訟輸了 麥當勞雞肉堡遭摘「大麥克」商標

愛爾蘭的Supermac's。(美聯社)

歐盟 普通法院（General Court）今天作出判決，麥當勞 （McDonald's ）在歐盟不得獨占其雞肉「大麥克」（Big Mac）漢堡的商標名稱，因為該公司已經連續五年沒有使用「大麥克」來形容家禽產品，這讓愛爾蘭競爭對手Supermac在曠日持久的商標糾紛中贏得了部分勝利。

這場訴訟始於2017年，當時愛爾蘭的Supermac's尋求撤銷麥當勞在歐盟的「大麥克」商標，因為美國速食龍頭麥當勞反對Supermac's連鎖店在歐盟的商標申請。「大麥克」是麥當勞美國公司於1996年註冊，用於在餐廳提供的肉類和家禽產品和服務的名稱。

歐盟智慧財產局（EUIPO）最初支持Supermac's的撤銷麥當勞商標申請，但後來在上訴中重申對麥當勞「大麥克」漢堡的商標保護。

設置於盧森堡的歐盟普通法院今天改變歐盟智財局的決定，判決麥當勞不能為其雞肉版本的大麥克漢堡申請商標保護，但原版的牛肉大麥克仍受商標保護。

法官裁定：「麥當勞失去了大麥克的家禽產品歐盟商標。」「麥當勞在連續五年內未能證明其在歐盟某些商品和服務方面的真實使用。」這項裁決仍可上訴至歐洲最高法院。

Supermac's於1978年在Galway開設了第一家餐廳，銷售牛肉和雞肉漢堡以及炸雞塊和三明治。