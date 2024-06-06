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以哈停火協議再陷僵局 以色列：估1/3人質已死亡

編譯中心╱綜合5日電
以色列政府4日公布統計，以色列認為被挾持在加薩的人質，死亡人數已經超過三分之一。（中央社）
以色列政府4日公布統計，以色列認為被挾持在加薩的人質，死亡人數已經超過三分之一。（中央社）

根據以色列政府4日公布的一項統計，以色列認為被挾持在加薩的人質超過三分之一已經死亡，然而美國努力達成的以哈停火協議再度陷入僵局。另外，以色列總理內唐亞胡5日表示，以色列已準備好在與黎巴嫩接壤的邊境地區進行「非常激烈的作戰」。

路透報導，在去年10月7日一場點燃以哈戰火的越界暴行中，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯的槍手將大約250人挾持到加薩走廊，其中數十名人質在去年11月短暫停火期間獲釋，另外，以色列軍隊也找到一部分倖存人質或遺體。

根據以色列政府統計，目前仍有120人被囚禁，根據各種消息來源，包括線民情報、閉路電視攝影機、路人影片和法醫分析，以色列官員宣布其中43人已經死亡。一些官員私下表示，實際死亡人數可能更高。

美國總統拜登上月31日宣布一項以色列停火提議，包括在第一階段停火期間釋放部分人質，不過斡旋停火再度陷入僵局，因為以色列堅持最終要恢復摧毀哈瑪斯的行動，而哈瑪斯則要求保證戰爭結束，以及以色列入侵部隊全面撤離。

另外，以色列總理內唐亞胡5日訪問邊境地區時表示：「我們已準備好在北部進行非常激烈的行動，無論如何，我們都將恢復北部的安全。」

在以哈戰爭發生的同時，伊朗撐腰的黎巴嫩真主黨和以色列過去八個月來也一直在交火，令人憂心這兩個全副武裝的對手間可能爆發更大規模衝突。

內唐亞胡的極右派聯盟夥伴、國家安全部長班吉維爾及財政部長史莫崔赫最近幾天都呼籲採取緊急行動來恢復以色列北部安全，班吉維爾還在通訊應用程式Telegram發文寫道：「他們對我們放火，我們也應該燒毀並摧毀所有真主黨據點，這是戰爭。」

以色列 哈瑪斯 加薩

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