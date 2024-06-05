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避險基金天王達里歐：台海近期開戰機率低 但一中政策無法永遠持續

編譯簡國帆／綜合外電
全球最大避險基金橋水聯合（Bridgewater）創辦人達里歐（Ray Dalio）。（路透）
全球最大避險基金橋水聯合（Bridgewater）創辦人達里歐（Ray Dalio）。（路透）

全球最大避險基金橋水聯合（Bridgewater）創辦人達里歐（Ray Dalio）周三表示，基金經理人應該把目光投向美國以外的國家，同時擔心西方與中國的競爭，可能導致各國政府質疑經理人的投資決策。他也說，台海最可能的情況是近期不會爆發軍事衝突，但一個中國政策無法「永遠持續下去」。

有「避險基金天王」美譽的達里歐，5日在香港格林威治經濟論壇上發表講話表示，若美國前總統川普重返白宮，正在將和當前的民主黨政府截然不同，但兩黨都對反中政策也廣泛共識，現在「有龐大的經濟制裁風險，對世界來說將真的很糟」。

他表示，世界正進入風險升高的時期，包括積累巨額債務、已開發國家前所未見的內部衝突、以及強權爭霸，還有可能導致全球國內生產毛額（GDP）每年損失8%的天災、全球大流行病疫情、和人工智慧（AI）推動的重大工業革命，這些不確定性都顯示在投資時，必須跨國家、跨貨幣及跨資產的多元化，「多元化的力量強於做出優秀決策的力量」。

談到台海風險，達里歐認為，回顧歷史「經濟戰先於軍事戰」，雖然最有可能的情況是不會有迫在眉睫的軍事衝突，但一個中國政策「將不會永遠持續下去」，引發國際投資人的疑問，評估自己的投資是否會受到本國政府行動的衝擊，「正在投資中國的美國投資人，可能遭受美國政府的負面後果」，「來自中國面的憂慮也增添挑戰」。

投資 白宮 疫情

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