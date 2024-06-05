全球火山活動加劇 印尼、菲律賓陸續噴發

印尼火山觀測機構表示，伊布火山4日再度爆發，持續約兩分鐘，高達5公里的濃厚火山灰雲噴向天際。（美聯社）

全球火山活動熱烈，目前有四座火山同時噴發。繼冰島跟菲律賓火山後，夏威夷的基拉韋亞火山，在休眠三個月後再度醒來，印尼 的伊布火山，也在4日凌晨噴發。

菲律賓和印尼都在環太平洋火山帶上，是多個板塊交會處，因此地震 頻繁，不時有火山噴發 ；菲律賓西部、印尼中部島嶼從3日和4日都有火山噴發的情形，由於火山噴發已有前兆，居民都已提早疏散，專家持續密切觀測火山活動情況。

綜合媒體報導，菲律賓中部菲律賓中部內格羅島（Negros）上的坎拉翁（Kanlaon）火山在當地時間晚間7時前不久噴發，火山煙流直衝天際高達5000公尺，菲國當局目前已提高警戒層級，並建議當地居民配戴防護面罩，以避免吸入火山噴發的氣體和落下的火山灰。

35歲的艾尚提斯塔胡（ Ethan Asentista-Khoo）表示：「（火山）爆發時，我們聽到像打雷的聲音。」他住在附近的普拉村（Pula）。「火山口有像火的東西，持續大約1至2分鐘，我沒看到岩漿或岩塊流出。」

菲律賓位於火山和地震活動活躍的太平洋火環帶（Pacific Ring of Fire），坎拉翁火山是菲律賓境內24座活火山之一。

另據報導，印尼火山觀測機構表示，伊布火山（Mount Ibu）4日再度爆發，當局目前尚未通報需要人員撤離。

火山觀測機構官員表示，哈馬赫拉島（Halmahera Island）的伊布火山於4日清晨5時36分再度爆發，持續約兩分鐘，高達5公里的濃厚火山灰雲噴向天際，當局目前尚未通報需要人員撤離，但火山口周圍7公里範圍內已禁止所有活動

官員說：「這座火山最近很活躍，因為岩漿活動很劇烈。」他又說自5月16日以來，這座火山的警戒狀態一直處於最高級別。

印尼國家災害應變總署（National Disaster Mitigation Agency, BNPB）表示，這是伊布火山自5月以來一連串噴發的最新一次。印尼上月還有另外2座火山噴發，北蘇拉威西省的魯仰火山（Mount Ruang）5月初噴發，1.2萬人必須撤離；同月11日，西蘇門答臘省最活躍的其中一座火山梅拉比（Mount Merapi）因暴雨引發山洪和火山泥流，造成60多人罹難。