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微軟指控俄 利用AI模仿阿湯哥聲音擾亂巴黎奧運

編譯中心／綜合4日電
微軟指責俄羅斯密集散播假消息，企圖擾亂巴黎奧運；圖為法國警方在艾菲爾鐵塔附近巡邏。（美聯社）
微軟指責俄羅斯密集散播假消息，企圖擾亂巴黎奧運；圖為法國警方在艾菲爾鐵塔附近巡邏。（美聯社）

根據微軟威脅分析中心的最新報告，俄羅斯正發動密集的假消息散播行動，目的是抹黑國際奧林匹克委員會（IOC）的聲譽，並在今夏巴黎奧運期間煽動對暴力的恐懼。

微軟（Microsoft）表示，這波企圖發揮影響力的行動有效混合了偽造影片、虛構新聞報導，並利用人工智慧（AI）生成影音假冒他人，包括假造好萊塢明星湯姆克魯斯（Tom Cruise）的聲音。

微軟威脅分析中心（Threat Analysis Center）總經理華茲（Clint Watts）在2日的部落格文章中寫道：「俄羅斯正強化這些針對法國、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、國際奧會和巴黎奧運的惡意行動。」

他說：「數十年前俄羅斯就開始針對奧運發動攻擊，微軟威脅分析中心還觀察到一些結合人工智慧的老招數…這些行動可能在2024年巴黎奧運開幕式即將到來之際變本加厲。」

報告揭露，在過去一年裡，「風暴-1679」（Storm-1679）和「分身」（Doppelganger）這2個前科累累的俄國網路行動組織已開始直接攻擊奧運。

這2個組織的惡意活動於2023年6月升級，當時他們在通訊軟體Telegram上發布長篇的捏造紀錄片「奧運崩壞」（Olympics Has Fallen）。

這部片利用AI生成音訊模仿影星湯姆克魯斯（Tom Cruise）的聲音，加上精緻的電腦繪圖和細膩的行銷宣傳，以汙衊國際奧會的聲譽，明顯意圖破壞全球大眾對奧運的支持。

「風暴-1679」也屢次製造並散播虛構影片、新聞影像和媒體聲明，錯誤指稱大眾對恐怖攻擊的恐懼已引發一波退票潮，還導致巴黎人瘋狂搶購產險。

同時，「分身」在旗下的15個假消息網站上強化反奧運訊息，並偽造「巴黎人日報」（Le Parisien）等法國媒體的內容以詆毀馬克宏。

微軟表示，它懷疑這些俄國團體還在幕後散播捏造的塗鴉影像，揚言要讓1972年慕尼黑奧運慘案重演。當時以色列選手團遭巴勒斯坦激進分子襲擊，共11名團員喪命。

巴黎奧運開幕式將於7月26日登場，微軟預期這波俄羅斯假消息攻擊行動將擴大到更多語言和媒介。

華茲警告，這些行動甚至可能包括在奧運會場附近採取實質挑釁行動，以進一步製造混亂。

法方對這類計畫並不意外。馬克宏今年4月曾說，他「毫不懷疑」俄國會將矛頭指向巴黎奧運，包括利用假消息；他說，克里姆林宮「每天都在企圖灌輸一個想法：我們不能這樣、不能那樣，做什麼都有風險」。

巴黎奧運 微軟 俄羅斯

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