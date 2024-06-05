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糞便氣球導火線 尹錫悅撕破臉 中止兩韓軍事協議

編譯張佑生、高詣軒／綜合報導
南韓軍人在仁川檢視據信為北韓飄來的垃圾氣球內容物。（路透）
南韓軍人在仁川檢視據信為北韓飄來的垃圾氣球內容物。（路透）

南韓總統辦公室4日表示，總統尹錫悅當天批准中止兩韓「919軍事協議」全部條款，通報北韓後即刻生效。南韓軍方決定立即重啟在兩韓軍事分界線一帶進行軍事訓練等活動，並視北韓動態利用擴音器向北韓喊話。

南韓坡州民眾透過雙筒望遠鏡觀察分隔兩國的非軍事區附近的情況。（路透）
南韓坡州民眾透過雙筒望遠鏡觀察分隔兩國的非軍事區附近的情況。（路透）

另據報導，據信有一艘超載北韓軍人的船隻5月初在北韓南境河道上翻覆，估計造成90人喪命，此事在北韓軍隊基層引發重大內部騷動。報導並將此事與平壤近期對南韓的挑釁行動做連結，包括飛彈發射、飄送糞便穢物氣球、GPS干擾等。

韓聯社報導，「919軍事協議」是兩韓於2018年9月19日所簽「平壤共同宣言」的附屬協議，其中明確規定禁止雙方採取針對對方的敵對行為。當時由南韓總統文在寅與北韓領導人金正恩簽署。

北韓去年單方面宣布撕毀該協議後，南韓也決定中止部分內容效力，但僅恢復前線對北韓的偵察工作。南韓總統室國家安保室表示，如今政府決定中止該協議效力，直至雙方恢復互信。

南韓國防部說，雙方當初為緩解軍事緊張局勢、積累互信而簽訂這項協議，但北韓不斷採取有違協議的行動，發起各種挑釁，包括實施海岸砲射擊、向北方界線以南地區發射飛彈、對前沿哨所開槍、發起無人機攻擊等。

南韓表示，儘管如此，南韓對此始終保持克制和耐心，但北韓卻在5月27日軍事偵察衛星發射失敗後接連發起電波干擾、射彈、空飄「垃圾氣球」等一系列挑釁，對南韓國民安全構成嚴重威脅，甚至造成財產損失。

南韓軍方決定立即重啟在邊境地區軍事活動。南韓官員表示，軍方正在籌備實施西北島嶼陸戰隊海上射擊、陸軍前線地區射擊訓練和團級機動訓練等任務。

此外，南韓軍方將視北韓動態，適時重啟擴音器喊話，並考慮再度開始散布反北韓傳單。據韓媒報導，在邊境地區對北韓喊話的擴音器，除固定式還有搭載在車輛上的款式，可隨意選定目標進行心戰攻擊。固定式擴音器發出的音量夜間大約能傳到24公里遠處，平日也能達到10多公里，對駐守邊境的北韓軍人而言，就算摀耳朵也擋不住。

美國「新聞周刊」則引述南韓「朝鮮電視台」報導，北韓90名軍人喪命重大船難的事件，是因一艘「大型船隻」搭載從北韓軍隊裡動員的逾130人，預定要到北韓東部從事邊境防衛建設，不料在河中翻覆沉沒。報導引述「南韓當局」的看法指出，北韓企圖利用加劇兩韓緊張，來從該起船難「轉移注意力」。

新聞周刊指出，朝鮮電視台3日引述的是1份「南韓情報評估」，惟南韓國家情報院在其對北韓的情報報告中，尚未公開任何類似評估。北韓也未公布任何與報導所稱類似的事件。北韓駐北京大使館、南韓情報單位未回應置評請求。報導認為，即使事件發生，北韓也不太可能承認。

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