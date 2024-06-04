「境外勢力」東京辦紀念六四活動 台灣民主成話題

反中共 的旅日中國人以「境外勢力」的團體名稱，4日在東京舉行紀念六四 35週年活動。由在海外的中國民運人士組成的「民主中國陣線」副主席王戴對中央社表示，台灣的民主是華人社會的燈塔，期盼中國有一天能像台灣那樣實現真正的民主。

日本東京JR新宿車站南口近年來成為旅日中國人、香港 人等抗議中共暴政的地方。4日晚間，在此有一場紀念六四35週年集會活動，參與人士拉起大大的橫幅，上面畫著1989年6月4日天安門廣場前學生運動罹難者的人像及名字，橫幅右上方寫著「定格熱血青春 紀念八九六四」。

有人舉著用中英日文寫著「改變中國」的大旗，也有人舉著象徵維吾爾族圖騰的旗幟，還有首度亮相、寫著「境外勢力」4個大字的旗幟。

這場集會由旅日中國人團體「境外勢力」主辦，這個團體是由2022年11月同樣在新宿車站南口舉辦反中國政權示威活動「白紙革命」的核心成員所成立。

一名戴黑面具的年輕中國男子說：「我們只是想身為中國人、普通人，有自由、有尊嚴地活下去，如果被稱為『境外勢力』那也無妨，我們就自豪地以這名稱去爭取。」語畢，群眾當中有日本人用日文高喊「加油！」。

旅日香港民運人士李威廉（William Lee）說，現在香港人只要在網路上寫有關「六四」訊息就被認為是犯罪，香港國安法（中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法）什麼都適用，就連這場活動的參與者如果回到香港或進入與中國友好的國家，都可能被帶走。不知在日本這樣的活動還能辦幾次，是否會有人密告或妨礙活動舉行。

李威廉特別提到台灣的情況，他指出中國影響力在台灣滲透得厲害，國民黨不是執政黨，是最大的在野黨，在國會（立法院）占優勢，想通過非常不合理的法案。如果那樣非常不合理的法案通過的話，或許會發生像「香港國安法」那樣情況，像六四天安門事件那樣的學生運動和民主運動，受到鎮壓的情況可能發生。

由曾參與六四民運，流亡、旅居海外中國學生組成的「民主中國陣線」（民陣）的旗幟，也在集會場上隨風飄揚。民陣全球副主席王戴手持「改變中國」的大旗站在第一線最中央，揭露中共的專制暴行。

王戴接受中央社採訪時表示，在六四發生後，大家都認為中共在幾年之內會倒台，但非常遺憾的是西方國家對中國採綏靖政策，讓中共能延命至今。中共雖加入了世貿等一些國際組織，但中共有相對的對策與國際對峙。經濟的發展很有可能某種程度上推遲了中國民主化的方向。

王戴認為，中國國家主席習近平上台後是在實行開倒車的政策，這種政策經過幾十年中共階級鬥爭，在各層次、各年代引起大動盪後，一般的中國人民已非常厭倦。現在應該說習近平是中共的掘墓師，自掘墳墓，然後走入歷史的墳墓中。他期待中國有一個好的未來，像台灣那樣實現真正的民主、各民族的和諧。

曾到台灣觀察選舉的王戴說：「到台灣體驗了民主的氛圍，一般的民眾可以用自己手中的選票去選定自己中意的代言人，這在中國來講是非常不可想像的。我們認為台灣的民主是華人社會的燈塔，有很多地方是絕對有借鑑作用的。」

他指出，現在中共就是民主國家和民主社會最大的威脅。中共常擅自制訂一些遊戲規則，這些規則是民主社會非常唾棄的。因此，台灣的經驗對中共來講是非常、非常地重要，有很大的借鑑作用。