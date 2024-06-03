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瓜地馬拉黑幫掌控監獄 囚犯養鱷魚浣熊當渡假村

中央社瓜地馬拉市3日專電
國家警察（PNC）人員將200多名囚犯移監時，發現監獄管理完全失控，儼然成度假村。(美聯社)
國家警察（PNC）人員將200多名囚犯移監時，發現監獄管理完全失控，儼然成度假村。(美聯社)

瓜地馬拉政府日前出動警力將200多名囚犯移監時，赫然發現監獄裡不只有各種娛樂設施，囚犯甚至養了老鷹和鱷魚等野生動物賞玩，監獄管理完全失控，儼然成度假村。

瓜國媒體「自由新聞報」（Prensa Libre）報導，該國名為小地獄（El Infiernito）的監獄需要整建，因此在當地時間6月1日星期六午夜，內政部出動400名國家警察（PNC）人員，將監獄內全部225名囚犯轉移到其他地方關押。過程中卻發現冰箱、音響、冷氣空調及各項娛樂設備，監獄裡還有農場，養了雞鴨等各式家禽。

最誇張的是，警方發現囚犯在監獄裡挖水池，養了數隻鱷魚，還有老鷹、浣熊、狐狸等動物，明顯是囚犯在此飼養賞玩。參與移監行動的國家民警官員表示，該監獄內部管理「完全失控」，「簡直把監獄當成度假村」。

警方發現囚犯在監獄裡養浣熊、狐狸等動物，明顯是飼養賞玩。(美聯社)
警方發現囚犯在監獄裡養浣熊、狐狸等動物，明顯是飼養賞玩。(美聯社)

囚犯還在監獄裡設立「指揮中心」，利用非法取得的手機和網路，遙控外面幫派的犯罪活動，完全不受人在獄中的限制。

瓜國警方透露，上週曾突擊檢查這所監獄，查獲2把槍、4個彈匣和68發子彈，警方因此懷疑囚犯可能有計畫大規模越獄，也因此藉由監獄改建的機會，把所有囚犯移監分散到不同地方，沒想到發現更多誇張的違法情事。

瓜國媒體「時報」（La Hora）也報導，小地獄監獄所關押的多是惡名昭彰的18街黑幫（Barrio 18）的份子。該黑幫最近涉及瓜地馬拉一名歌手被處決殺害，以及一名男子在理髮店，當著兒子的面被槍殺，另外還涉多起暴力犯罪、謀殺等案件，瓜國與論譁然，要求政府當局整頓治安。

瓜國警方日前也出動大批警力，多次到18街黑幫的根據地瓜地馬拉市18區進行掃蕩，但顯然收效不大，瓜國暴力槍擊案件仍持續發生。

瓜地馬拉總統阿雷巴洛（Bernardo Arévalo）在今年上任時，下令打擊黑幫、整頓治安、掃蕩毒品。得知消息後，阿雷巴洛要求有關部門徹查，強調這些囚犯不再享有特權，政府要重新掌控監獄系統。

小地獄監獄將由國防部及警方聯手改建，增加最高級別的安檢設備和監控系統，杜絕類似事件再次發生。

監獄 暴力犯罪 國防部

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