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土耳其擬撲殺流浪狗 數千人示威轟「屠殺」

編譯中心／綜合3日電
土耳其民眾走上街頭，抗議政府的「撲殺流浪狗」提案。（路透）
土耳其民眾走上街頭，抗議政府的「撲殺流浪狗」提案。（路透）

土耳其政府的撲殺流浪狗提案引發眾怒，數千名示威民眾2日聚集在伊斯坦堡（Istanbul）高喊：「向屠殺說不。」

中央社綜合電訊報導，示威群眾在伊斯坦堡雅尼卡皮（Yenikapi）廣場聚集，他們身穿的T恤以及手舉的標語，都印有一臉無辜狗狗的照片。

土耳其政府已起草立法條文針對流浪狗進行捕捉、結紮，若30天內沒有被收養就將被安樂死。

據報導，示威群眾中，「這對動物不友善，這個法律根本是謀殺。」27歲工程師吉里特利奧盧（Sule Giritlioglu）說：「我們認為（流浪）貓將是下一個。」

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）領導的執政黨正義發展黨（AKP）表示，為遏制境內流浪狗的數量，並防止牠們攻擊民眾，有必要進行改革。

土耳其官員表示境內流浪狗數量達400萬隻；此外，該國被世界衛生組織（WHO）列為狂犬病「高風險」國家。

土耳其政府表示，過去五年間，狗造成的交通意外達3544起，造成55人喪生、逾5000人受傷。

艾爾段上周曾說：「我們面對的流浪狗問題，在任何一個已開發國家都不存在。」

近幾個月來，社群媒體上流傳多起與犬隻有關的事故和攻擊案例。

然而，動物權利聯盟（Animal Rights Federation）副會長奧斯肯（Haydar Ozkan）在土耳其媒體「報紙牆」（Gazete Duvar）表示，政府在這個議題上應優先考慮結紮和動物收容所這兩個有效果的選項。

土耳其 社群媒體 WHO

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