冰島總統大選 無黨籍女商人勝出 8年前也曾參選

冰島總統大選結果，由無黨籍女商人湯瑪斯杜提爾當選冰島下一屆總統。（取材自X平台）

冰島 國家廣播公司（RUV）2日宣布，無黨籍女商人湯瑪斯杜提爾（Halla Tomasdottir）贏得該國總統大選，她將接替現任總統約翰尼森，成為下一任總統。

路透報導，根據RUV公布的大選開票結果，現年55歲的湯瑪斯杜提爾在1日舉行的總統大選中贏得34%選票，擊敗得票率25%的前總理雅各斯多提爾（Katrin Jakobsdottir）；雅各斯多提爾在4月辭去總理職務後全力競選總統。

冰島每屆總統的任期為四年，其擁有的政治權力有限，但在人口近40萬人的冰島，總統常扮演讓社會大眾團結一心的人物。冰島是北大西洋公約組織 （NATO）的一員。

湯瑪斯杜提爾將成為冰島自1944年成立共和國以來的第7位總統，預計8月1日宣誓就職。她在八年前也曾競選總統，但當時輸給競爭對手約翰尼森（Gudni Johannesson）。

湯瑪斯杜提爾曾任冰島商會（Iceland Chamber of Commerce）會長，也曾在2007年創立金融服務公司Audur Capital，目標是將社會責任和女性觀點融入金融領域。

根據世界經濟論壇（WEF），冰島在過去14年一直獲評選為全球性別平等程度最高的國家。

冰島歷任總統都努力維持超越黨派政治，且多數總統在任內都被視為政治中立。

冰島首都雷克雅維克（Reykjavik）以南近來發生多起火山噴發事件，受災區的數以千計民眾被迫永久撤離家園。