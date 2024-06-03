男子揮刀襲擊德國反伊斯蘭集會 1警官「頭被刺數刀」殉職

5月31日在德國西南部曼罕舉行的一場反伊斯蘭集會中，一名男子持刀闖進市集廣場攻擊人群，造成1名29歲警察身亡，另有數人受傷。圖為社群媒體上兇嫌被拍下犯案的畫面。（路透）

德國 警方今天表示，今年5月31日在德國西南部曼罕（Mannheim）舉行的一場反伊斯蘭集會中，一名男子持刀闖進市集廣場攻擊人群，造成1名29歲警察今天傷重不治，另有數人受傷。

綜合法新社與路透報導，這場集會是由反激進伊斯蘭團體「歐洲和平」（Pax Europa）所組織，參與集會的5人在攻擊中受傷。警方開槍打傷了持刀攻擊者。

當地警方在聲明中表示，這名警察試圖干預時「頭部被刺數刀」。

🇩🇪 Après l'attaque du militant patriote allemand Michael Stürzenberger par un islamiste à Mannheim, Libération parle d'une « attaque au couteau » dont « on ignore encore les motivations ».



Libération : minoration, négation, désinformation. pic.twitter.com/ElXZriXbF9 — TVL (@tvlofficiel) 2024年5月31日

警方表示，這名警察遭到攻擊後，立即接受「緊急手術並處於人工昏迷狀態」，但今天「因傷重死亡」。

當天在曼罕市中心的現場直播顯示，反伊斯蘭運動人士斯圖爾岑伯格（Michael Stuerzenberger）正準備對一小群人發表演說。

德國總理蕭茲 （Olaf Scholz）說，他對這名警察因「可怕的攻擊」喪生「深感悲痛」。

蕭茲在社群平台X上表示：「（這名警察）維護我們所有人的安全，值得我們予以崇高的敬意。」

德國內政部長費瑟（Nancy Faeser）在聲明中說，如果這場襲擊背後的伊斯蘭主義動機獲得證實，「代表我們必須堅定地繼續打擊伊斯蘭恐怖主義」。

費瑟補充說：「安全機關已牢牢盯住伊斯蘭主義勢力。」