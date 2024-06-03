澳洲將立法嚴懲分享深偽情色圖片 最高判7年

泰勒絲年初成為AI深度偽造色情裸照受害者。(路透)

澳洲 政府宣布新立法，未經當事人同意分享深偽情色圖片，將觸犯刑法，最高判處6年徒刑，如果犯罪者也是其分享內容的製作者，刑期將增至7年。此法條這條將於下周提交國會年。

澳洲檢察總長德雷富斯（Mark Dreyfus）2日在聲明中表示：「未經同意而分享、數位化創建和修改的露骨情色材料，是一種具破壞性且令人痛苦的虐待形式。」

「我們知道，這種行為對女性影響極大，她們是這種嚴重冒犯和有害行為的目標，它會對受害者造成深刻、持久的傷害。」

這條新法僅適用於成年人，因為兒童另受虐待兒童法保護。

世界各國都在努力應對深偽情色內容散布，4月間，英國率先宣布，在未經同意的情況下製作露骨的深偽圖像將觸犯刑法，如果那些圖像被廣泛分享，打算處以無上限的罰款，甚至面臨牢獄之災。

流行樂天后泰勒絲 (Taylor Swift)年初成為人工智慧（AI）深度偽造色情裸照受害者，此類照片在X上流傳，在被刪除前已累積了數千萬觀看次數，但她橫跨全球的龐大粉絲自主性組成「網軍」，在X平台和其他社群媒體網站齊力力推泰勒絲真實圖像和「保護泰勒絲」等標籤短語，成功淹沒露骨造假內容。

美國兩黨國會議員所組成的一個小組，今年1月也提出一項民法草案，若獲通過，將允許露骨深偽的受害人控告未經本人同意製作與分享此類內容的人。

歐盟 稍早也提出了一項指令，將製作露骨的深度偽造品定為犯罪。 如果該規則獲得通過，歐盟27個成員國將必須制定相應的國家法律。