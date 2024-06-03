我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州參眾兩會點頭 白卡針灸福利有望保留

矽谷拉麵大胃王挑戰 冠軍2分半嗑完3碗

澳洲將立法嚴懲分享深偽情色圖片 最高判7年

編譯中心╱綜合2日電
泰勒絲年初成為AI深度偽造色情裸照受害者。(路透)
泰勒絲年初成為AI深度偽造色情裸照受害者。(路透)

澳洲政府宣布新立法，未經當事人同意分享深偽情色圖片，將觸犯刑法，最高判處6年徒刑，如果犯罪者也是其分享內容的製作者，刑期將增至7年。此法條這條將於下周提交國會年。

澳洲檢察總長德雷富斯（Mark Dreyfus）2日在聲明中表示：「未經同意而分享、數位化創建和修改的露骨情色材料，是一種具破壞性且令人痛苦的虐待形式。」

「我們知道，這種行為對女性影響極大，她們是這種嚴重冒犯和有害行為的目標，它會對受害者造成深刻、持久的傷害。」

這條新法僅適用於成年人，因為兒童另受虐待兒童法保護。

世界各國都在努力應對深偽情色內容散布，4月間，英國率先宣布，在未經同意的情況下製作露骨的深偽圖像將觸犯刑法，如果那些圖像被廣泛分享，打算處以無上限的罰款，甚至面臨牢獄之災。

流行樂天后泰勒絲(Taylor Swift)年初成為人工智慧（AI）深度偽造色情裸照受害者，此類照片在X上流傳，在被刪除前已累積了數千萬觀看次數，但她橫跨全球的龐大粉絲自主性組成「網軍」，在X平台和其他社群媒體網站齊力力推泰勒絲真實圖像和「保護泰勒絲」等標籤短語，成功淹沒露骨造假內容。

美國兩黨國會議員所組成的一個小組，今年1月也提出一項民法草案，若獲通過，將允許露骨深偽的受害人控告未經本人同意製作與分享此類內容的人。

歐盟稍早也提出了一項指令，將製作露骨的深度偽造品定為犯罪。 如果該規則獲得通過，歐盟27個成員國將必須制定相應的國家法律。

泰勒絲 澳洲 歐盟

上一則

加母帶嫩嬰飛英國突探祖父母 親情惹哭一票網友

下一則

糞便氣球後…北韓改投垃圾氣球 南韓擬祭大聲公

延伸閱讀

美國現象／獨立唱片行帶動黑膠復興 去年銷售增加10%

美國現象／獨立唱片行帶動黑膠復興 去年銷售增加10%
王大仁奢侈包模特酷似泰勒絲、碧昂絲 引爭議

王大仁奢侈包模特酷似泰勒絲、碧昂絲 引爭議
變泰勒絲和前男友夾心餅乾…艾瑪史東左右為難

變泰勒絲和前男友夾心餅乾…艾瑪史東左右為難
售票巨頭理想國被告 泰勒絲粉絲按讚

售票巨頭理想國被告 泰勒絲粉絲按讚

熱門新聞

一名男子在參加馬拉松的妻子即將以第一名之姿衝過終點線前，把女兒推到跑道上要擁抱媽媽，男子的行為被網友批評為「恣意妄為」。(擷取自TikTok)

妻跑馬拉松將衝刺奪冠 男推小孩「求抱抱」舉動被網友罵翻

2024-05-23 20:00
日本佳子公主（中）在希臘雅典官邸，會見希臘總理希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）與其妻子。（路透）

抗癌凱特外出次數增 佳子公主訪希臘獲封東洋黛安娜

2024-05-29 02:27
威廉（左）與凱特的婚姻，牽動英國君主制的未來？（路透資料照片）

哈利與梅根破壞不了？真正能壓毀英國君主制的是這件事

2024-05-28 10:56
查理（右）娶了黛安娜之後，卻受不了她比自己還出風頭、還受歡迎。（路透資料照片）

彷如重演 查理痛恨黛安娜搶風頭 哈利終將恨梅根？

2024-05-25 11:03
韓國晶片大廠SK海力士（SK Hynix）的一名中國籍女性員工A某，4月底因涉嫌向中國華為洩露有關降低晶片不良率的核心技術資料被捕，且被檢方起訴，目前正接受法院審理。。路透

SK海力士中國籍員工盜取晶片技術給華為 被送法辦

2024-05-28 10:45
英國凱特王妃近幾周和家人外出走動的次數增加，外界解讀是身體狀況好轉的跡象。圖為凱特去年5月22日出席倫敦雀兒喜花卉園藝展畫面。(新華社)

抗癌凱特增加外出走動 肯辛頓宮曝被加油信淹沒

2024-05-28 01:30

超人氣

更多 >
93歲媒體大亨梅鐸梅開5度 迎娶67歲朱可娃

93歲媒體大亨梅鐸梅開5度 迎娶67歲朱可娃
星二代百百種 她堅持當「性工作者」 爸媽難堪又勸不聽

星二代百百種 她堅持當「性工作者」 爸媽難堪又勸不聽
南京孕婦遭夫推下崖 隔五年終於「有了」

南京孕婦遭夫推下崖 隔五年終於「有了」
文化差異？中國大媽在美躲狗 遭人白眼

文化差異？中國大媽在美躲狗 遭人白眼
好市多消費刷卡竟被連刷17次 300元費用變成5000多

好市多消費刷卡竟被連刷17次 300元費用變成5000多