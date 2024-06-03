糞便氣球後…北韓改投垃圾氣球 南韓擬祭大聲公

一名消息人士2日透露，南韓國安會研擬恢復大聲公廣播，回應北韓垃圾氣球攻擊。來自北韓的垃圾氣球2日散落南韓仁川街頭，穿著防護裝備的南韓士兵正在檢查。(美聯社)

繼糞便氣球 之後續投垃圾氣球，南韓 聯合參謀本部2日證實，從1日晚間至2日上午，不到24小時內，偵測到來自北韓 逾720顆裝滿菸蒂、布料、廢紙和塑膠等廢棄垃圾的氣球，總統尹錫悅辦公室緊急召開國安會議。一名消息人士2日透露，南韓國家安全理事會研擬恢復大聲公廣播，回應北韓垃圾氣球攻擊。

韓聯社報導，北韓繼警告南韓對平壤的空飄文宣之後，在5月28日、29日連續向首爾發射將近260個裝有糞便與垃圾的大型氣球。南韓聯合參謀本部2日再證實，自1日晚間8時起，又偵測到來自北韓逾720顆3至4米長的垃圾氣球氣球穿越軍事分界線，氣球攜帶各種垃圾，包含菸頭、紙張、塑膠袋等，「沒有發現有害物質」。

這些氣球降落在南韓北部，包括南韓有近半人口居住的首爾和鄰近京畿道地區。

先前南韓回應對於相關挑釁行為「無可忍受」，首爾斥「低級」，並警告平壤，若不停止這種「非理性」的挑釁，南韓將採取強有力的措施反制。

南韓總統府緊急在2日下午召開國安會議，這是總統府首度針對垃圾氣球舉行對策會議。

首爾市政府也在2日宣布成立24小時緊急應變中心商討相關對策。

另外一名南韓軍方消息人士則表示：「隨時準備好恢復大聲公廣播。」