原爆受災者邀請…奧本海默之孫訪廣島 籲廢核武祈和平
被稱為原子彈之父的奧本海默，其孫查爾斯‧奧本海默1日首度造訪曾遭原爆的日本廣島，祈願世界能更加和平。
日本讀賣新聞報導，49歲、現定居美國舊金山的查爾斯，在86歲原子彈爆炸受害者小倉桂子的邀請陪同下，參觀了廣島市廣島和平紀念公園內的七大工業國集團（G7）廣島高峰會紀念館，也頻頻向小倉提出許多原爆當時情況的問題。
去年5月廣島G7峰會時，小倉曾向與會領袖分享原爆經驗，並獲美國總統拜登致贈筆記本。查爾斯1日在這本筆記本上，寫下祈願全球能更和平的字句。
查爾斯對能跟小倉見面感到很感動，還說看到廣島能從戰爭及轟炸後復興，讓人感到希望。對俄烏戰爭等全球緊張情勢，他說，必須避免步向核戰，如何朝廢除核武跨出建設性的步伐，應從各國進行對話著手。
小倉說，聽聞查爾斯背負「奧本海默」之名十分辛苦，自己也經過數十年才能對外分享原爆的痛苦回憶，即使只是歷史的一點，「但我能感受到彼此的相互連結」。
查爾斯這次訪日的主要行程是演講並與原爆受害者見面，3日將轉往東京的國立名校一橋大學發表演說，以及在日本記者俱樂部召開記者會。
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