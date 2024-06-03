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以色列稱接受拜登提案停火 「協議仍須修改」 主戰派揚言解散政府

編譯中心╱綜合2日電
示威者1日在特拉維夫扮作染血遺體躺在地上，呼籲營救被扣加薩的以色列人質，並表達對內唐亞胡政府的不滿。(路透)
示威者1日在特拉維夫扮作染血遺體躺在地上，呼籲營救被扣加薩的以色列人質，並表達對內唐亞胡政府的不滿。(路透)

美國總統拜登公布新的以哈停火提案，還有埃及和卡達等居間斡旋國家，數千名以色列民眾近日均呼籲以哈停火，令以色列總理內唐亞胡深陷國內外多重壓力；以方2日表示，接受拜登提出的停火協議，但該協議必須修改，前提是消滅哈瑪斯。然而兩名極右派閣員反對接受前述「魯莽」提案，揚言若在消滅哈瑪斯前就停戰，不惜「解散政府」。

各方要求停火聲浪不斷高漲，內唐亞胡辦公室1日聲明，永久停戰前，勢必根除巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的軍事和治理能力。聲明說，結束戰爭的前提並未改變，還包括必須解救所有人質，並確保加薩不再受哈瑪斯統治、對以色列構成威脅等。

紐約時報1日報導，上述聲明未明確表態支持或拒絕拜登5月31日公布、據稱為以方提出的三階段停火提議。兩位以色列官員證實，該提議其實符合內唐亞胡領導的以色列戰時內閣，此前已批准的版本。

內唐亞胡首席外交政策顧問法克2日證實，以方接受拜登提出的停火框架協議，只是仍須修改。他接受英國泰晤士報訪問時說，以方贊同拜登公布的計畫，但許多細節尚待商榷，也強調釋放人質、摧毀哈瑪斯等停戰條件不變。

但英國金融時報報導，1日晚間猶太教安息日過後，內唐亞胡聯合內閣的極右派國安部長班吉維爾與財長史莫崔赫即表態反對接受前述「魯莽」提案，史莫崔赫所屬的「宗教猶太復國主義黨」不會同意方案。

班吉維爾說，該提案會是恐怖主義的勝利和以色列的安全威脅，一旦接受，以方將徹底潰敗，他揚言「解散政府」勸當局切莫接受。史莫崔赫也批評該提案，並稱不會任職於在消滅哈瑪斯和所有人質獲釋前，就終止作戰的政府。

兩人所屬的宗教猶太復國主義黨和猶太力量黨在以色列國會共占14席，兩黨如退出政府，在全部120席中僅占64席的執政聯盟將會崩塌。占24席的最大反對黨「擁有未來」領袖拉皮德表示，將為內唐亞胡推動人質獲釋提供「安全網」，但不會支持政府其他政策。

華爾街日報則報導，戰時內閣部長、內唐亞胡長期政敵甘茨，上周也已提出要求解散國會的法案。

以色列 哈瑪斯 拜登

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