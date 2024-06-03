南非大選 執政黨30年來首度沒過半 籌組聯合政府成定局

南非大選，執政黨ANC國會未過半，ANC要求由黨魁、現任總統拉瑪佛沙(右)籌組執政聯盟，而反對黨則要求將他排除在外。(歐新社)

南非 大選已完成逾99%的開票，執政黨「非洲民族議會黨（ANC）」得票率僅40.2%，失去國會過半優勢，執政30年來首度必須組成聯合政府。ANC 2日指出，要求南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）進行籌組執政聯盟的談判，是「不可能的」。而一些反對黨也表示，在商討合作前，希望先將總統拉瑪佛沙排除在外。

據南非選舉委員會網站的開票結果，執政的ANC得票率跌到40.2%，不如2019年上屆國會選舉的57.5%；最大在野黨「民主聯盟」這次得票率為21.7%。

前總統祖馬（Jacob Zuma）領導的新政黨「民族之矛」拿下14.8%的選票，激進左派政黨「經濟自由陣線」以9.4%得票率屈居第四。

自從南非解放運動領袖暨前總統曼德拉1994年帶領國家擺脫白人少數統治走向民主後，他曾領導的ANC便執政至今，如今這個政黨將失去30年來握有的國會絕對多數，對南非來說是歷史轉折點。

路透報導，這樣的選舉結果是南非選民不滿失業率、不平等和缺電問題所致。

非洲民族議會現在幾乎肯定必須尋找結盟夥伴，以獲得足夠支持來指定總統及組成政府。

中央社引述法新社報導，總統拉瑪佛沙及大部分對手政黨領導人都出席宣布最終計票結果的儀式。不過祖馬沒有出席，展現出他有意提出異議的跡象。民族之矛發言人被問到為何祖馬沒有出席時表示，如果出席就「無異於為非法宣布背書」。

據美聯社報導，南非即將啟動一場籌組新執政聯盟的複雜談判。ANC秘書長穆巴魯拉（Fikile Mbalula）說，拉瑪佛沙將繼續擔任黨魁，他說，「如果你來找我們，要求拉瑪佛沙辭去總統職務，那是不會發生的」，ANC願與其他所有政黨談判籌組政府，但沒有任何政黨可向ANC發號施令。

另據路透指出，在此次選舉位居第二的民主聯盟，表現雖未特別出色，但在祖馬領導的民族之矛削弱ANC的絕對優勢後，民主聯盟地位驟升，成為有機會影響籌組政府的政黨之一。

不過，曼德拉的孫兒曼拉（Zwelivelile ‘Mandla’ Mandela）日前表示，由於民主聯盟與ANC理念不同，彼此要結盟太過困難。民主聯盟的白人黨魁史汀胡辛（John Steenhuisen）提出的自由市場民營化方案和結束振興黑人經濟力政策各項計畫的主張，與ANC的理念相悖。

另外，冰島 創業家兼投資 人托馬斯多蒂爾（Halla Tomasdottir）在這個北歐國家的總統選舉勝出。