我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州參眾兩會點頭 白卡針灸福利有望保留

矽谷拉麵大胃王挑戰 冠軍2分半嗑完3碗

南韓首爾休閒式鐵人3項 萬人泳渡漢江

中央社／記者廖禹揚首爾2日專電
南韓首爾市政府本周末在漢江公園一帶舉行第一屆休閒式鐵人3項活動，兩天內有1萬人報名參與泳渡漢江、單車騎行加上跑步的鐵人3項體驗活動。(新華社)
南韓首爾市政府本周末在漢江公園一帶舉行第一屆休閒式鐵人3項活動，兩天內有1萬人報名參與泳渡漢江、單車騎行加上跑步的鐵人3項體驗活動。(新華社)

南韓首爾市政府本周末在漢江公園一帶舉行第一屆休閒式鐵人3項活動，兩天內有1萬人報名參與泳渡漢江、單車騎行加上跑步的鐵人3項體驗活動。

首爾市表示，為了鼓勵市民更自在享受在漢江周圍運動，熱愛運動的市長吳世勳親自參與這次策畫，除了參與初級、高級路線鐵人3項體驗的一萬人外，現場還設有「漢江瑜伽」等多種體驗活動，共吸引10萬人到現場。

吳世勳連續兩天到場參與活動，昨天完成初級路線的300公尺游泳、20公里單車騎行與10公里跑步等，今天則與2000多名市民一同參與橫越漢江的1公里游泳。

南韓首爾市政府本周末在漢江公園一帶舉行第一屆休閒式鐵人3項活動，兩天內有1萬人報...
南韓首爾市政府本周末在漢江公園一帶舉行第一屆休閒式鐵人3項活動，兩天內有1萬人報名參與泳渡漢江、單車騎行加上跑步的鐵人3項體驗活動。(新華社)

面對外界對漢江水質可能引發皮膚病的質疑，今天親自「下江」的吳世勳說，橫越漢江的距離比他想像中長，但水質也難以置信地清澈，信心滿滿表示「是市民能放心泳渡的水質」。

市府相關人士說，之後透過每年舉辦鐵人3項比賽、體驗活動，提高市民參與度外，也會持續強化水質安全檢測，以此證明「漢江是能游泳的江」。

除鐵人3項體驗活動外，2天活動期間還規畫皮艇、立槳體驗、大型水上樂園、瑜伽、花園冥想，及街頭表演、跆拳道表演、音樂劇表演等活動，讓市民體驗在漢江公園活動的更多可能性。

南韓首爾市政府本周末在漢江公園一帶舉行第一屆休閒式鐵人3項活動，兩天內有1萬人報...
南韓首爾市政府本周末在漢江公園一帶舉行第一屆休閒式鐵人3項活動，兩天內有1萬人報名參與泳渡漢江、單車騎行加上跑步的鐵人3項體驗活動。(新華社)

檢測 跆拳道 南韓

上一則

拜登不支持制裁國際刑事法院 內唐亞胡：訝異失望

下一則

從輪胎到番茄醬 義大利苦鬥中國廉價商品入侵市場

延伸閱讀

南韓泡麵全球賣翻 沃爾瑪把「辛拉麵」移往主流食品區

南韓泡麵全球賣翻 沃爾瑪把「辛拉麵」移往主流食品區
糞便氣球5天2次攻南韓 金與正：人民的言論自由

糞便氣球5天2次攻南韓 金與正：人民的言論自由
孔劉、湯唯驚喜自拍 高顏值不怕「死亡角度」

孔劉、湯唯驚喜自拍 高顏值不怕「死亡角度」
南韓婦剖腹產 醫疏失還甩鍋 女嬰額頭留2cm疤 家長喊告

南韓婦剖腹產 醫疏失還甩鍋 女嬰額頭留2cm疤 家長喊告

熱門新聞

一名男子在參加馬拉松的妻子即將以第一名之姿衝過終點線前，把女兒推到跑道上要擁抱媽媽，男子的行為被網友批評為「恣意妄為」。(擷取自TikTok)

妻跑馬拉松將衝刺奪冠 男推小孩「求抱抱」舉動被網友罵翻

2024-05-23 20:00
日本佳子公主（中）在希臘雅典官邸，會見希臘總理希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）與其妻子。（路透）

抗癌凱特外出次數增 佳子公主訪希臘獲封東洋黛安娜

2024-05-29 02:27
威廉（左）與凱特的婚姻，牽動英國君主制的未來？（路透資料照片）

哈利與梅根破壞不了？真正能壓毀英國君主制的是這件事

2024-05-28 10:56
查理（右）娶了黛安娜之後，卻受不了她比自己還出風頭、還受歡迎。（路透資料照片）

彷如重演 查理痛恨黛安娜搶風頭 哈利終將恨梅根？

2024-05-25 11:03
韓國晶片大廠SK海力士（SK Hynix）的一名中國籍女性員工A某，4月底因涉嫌向中國華為洩露有關降低晶片不良率的核心技術資料被捕，且被檢方起訴，目前正接受法院審理。。路透

SK海力士中國籍員工盜取晶片技術給華為 被送法辦

2024-05-28 10:45
英國凱特王妃近幾周和家人外出走動的次數增加，外界解讀是身體狀況好轉的跡象。圖為凱特去年5月22日出席倫敦雀兒喜花卉園藝展畫面。(新華社)

抗癌凱特增加外出走動 肯辛頓宮曝被加油信淹沒

2024-05-28 01:30

超人氣

更多 >
93歲媒體大亨梅鐸梅開5度 迎娶67歲朱可娃

93歲媒體大亨梅鐸梅開5度 迎娶67歲朱可娃
星二代百百種 她堅持當「性工作者」 爸媽難堪又勸不聽

星二代百百種 她堅持當「性工作者」 爸媽難堪又勸不聽
南京孕婦遭夫推下崖 隔五年終於「有了」

南京孕婦遭夫推下崖 隔五年終於「有了」
文化差異？中國大媽在美躲狗 遭人白眼

文化差異？中國大媽在美躲狗 遭人白眼
好市多消費刷卡竟被連刷17次 300元費用變成5000多

好市多消費刷卡竟被連刷17次 300元費用變成5000多