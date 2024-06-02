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香格里拉對話談南海爭議 澳洲盼與中軍事對談、樂見和菲加強關係

中央社／新加坡2日綜合外電報導
澳洲副總理兼國防部長馬勒斯（圖）2日出席「香格里拉對話」亞洲安全會議時表示，他已要求與中國展開軍事對談，並且樂見與菲律賓加強關係。（歐新社）
澳洲副總理兼國防部長馬勒斯（圖）2日出席「香格里拉對話」亞洲安全會議時表示，他已要求與中國展開軍事對談，並且樂見與菲律賓加強關係。（歐新社）

澳洲副總理兼國防部長馬勒斯（Richard Marles）2日出席「香格里拉對話」亞洲安全會議時表示，他已要求與中國展開軍事對談，並且樂見與菲律賓加強關係。

路透報導，中國與菲律賓在有主權爭議的南海僵持不下，且雙方對峙日益緊繃，原因是北京聲稱幾乎整個南海都是其領海，包括在菲律賓320公里範圍內專屬經濟區（EEZ）的仁愛暗沙。

澳洲已強化在南海的影響力，去年8月還與菲國在巴拉旺島（Palawan island）舉行聯合兩棲作戰演習，為澳洲去年在境外實施規模最大的軍演。

澳洲當局曾說，近幾次與解放軍的接觸缺乏安全和專業。馬勒斯2日表示，他1日在「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）場邊會談與中國防長董軍討論了這個議題。

馬勒斯告訴路透社：「我們在場邊會談向中國提出加強國防對話這項實質要求。」

他也在與菲律賓防長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）場邊會談時表示，「我們肯定認為，澳菲兩國的關係在這個時刻已達到空前高度，我們對此非常歡迎」。

馬勒斯指出，「我們現在看到澳菲關係的戰略層面正在落實，我們對此非常歡迎，並認為這種關係將進一步發展」。

澳洲 國防部 解放軍

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